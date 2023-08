“Bad” e “Baggage”, Bishop Briggs torna sulla scena in grande stile

Di Sarah Grace McLaughlin in arte Bishop Briggs, abbiamo parlato poco in questo sito. Un po’ colpevolmente, ma forse inconsciamente perchè è un’artista che sebbene britannica, è di fatto più popolare negli Usa che nel vecchio Continente. E’infatti lì che si è formata musicalmente, come si sente anche dalla sua vocalità che si avvicina molto a quella delle grandi cantanti dalle voci scure.

“Bad” è il nuovo singolo, contenuto nell’EP “When Everything Went Dark”, che segue i due lavori completi usciti negli ultim icinque anni, che le hanno fruttato una lunga scia di riconoscimenti non solo negli Usa ma in generale nel mondo anglofono, oltrechè in Germania e Polonia. Dell stesso EP fa parte anche l’altrettanto interessante “Baggage”, brano dall’impronta fortemente radiofonica. Brani con i quali cerca il definitivo trampolino di lancio.

