“Let’s talk” segna il ritorno discografico di Levina

Un nuovo inizio, dopo una sfortunata partecipazione eurovisiva e qualche periodo lontano dal mainstream. Levina torna con un EP che si chiama come la title track, ovvero “Let’s talk”, che raccoglie tutta una serie di recenti singoli.

La cantautrice tedesca, dopo il venticinquesimo posto all’Eurovision 2017 con la sottovalutata – ma non cantata benissimo – “Perfect life” – ha avuto una esperienza come conduttrice televisiva per il programma sulla musica tedesca della Deutsche Welle – la tv pubblica tedesca per l’estero- e poi si è trasferita a Londra per continuare la sua formazione musicale. Con questo EP ritorna alla musica riproponendosi nel genere ballata che l’aveva comunque fatta apprezzare a livello europeo.

La migliore, oltre alla title track è “Battleground”, scritta insieme al producer svedese Hannes Andersson. Si percepisce comunque una maturità artistica. Sotto trovate le 10 tracce.

