Eurovision 2024, Mustii (Belgio) primo artista ufficialmente in gara. La situazione

Con il mese di Settembre inizia ufficialmente il percorso di avvicinamento all‘Eurovision Song Contest 2024, in programma dal 7 all’11 Maggio prossimi alla Malmö Arena dell’omonima città svedese, dopo la vittoria a Liverpool di Loreen e della sua “Tattoo”, fra l’altro fresca disco d’oro anche in Italia.

E l’anno comincia con una notizia che ci fa molto piacere, perchè il primo artista ufficiale in gara è uno di cui Euromusica aveva parlato ovvero Mustii, attore e cantante belga, selezionato internamente da RTBF, la tv vallone che quest’anno sovrintende alla partecipazione del piccolo stato nordeuropeo, in alternanza con quella fiamminga.

Con il ritorno del Lussemburgo, a 31 anni dall’ultima partecipazione – che vedeva in gara Modern Times con “Donne moi une chance” – sono per ora 28 i Paesi confermati, ma sono destinati ad aumentare nelle prossime settimane. Il prossimo dovrebbe essere Cipro, che ha annunciato la designazione interna dell’artista (dopo un percorso molto accidentato) per il 10 settembre.

C’è sicuramente curiosità per la finale nazionale del Granducato, alla quale sono ammessi solo lussemburghesi o artisti legati al Paese e che – oltre ad ammettere in gara per la prima volta un broadcaster privato, benchè “supplente” del servizio pubblico mancante – dovrebbe finalmente consentire l’accesso al mainstream alla musica lussemburghese, sin qui poco selezionata anche nelle precedenti apparizioni del Paese all’Eurovision (le sue 5 vittorie sono arrivate con 4 francesi ed una greca).

Fra i partecipanti ci sarà ovviamente l’Italia che selezionerà l’artista nuovamente attraverso il Festival di Sanremo, combinazione che del resto ha sin qui dato ottimi risultati visto che il Paese continua ad essere costantemente in Top 10 ed è il migliore fra i Big 5 per risultati.

San Marino invece ha confermato la terza edizione di “Una voce per San Marino”, con i big che torneranno ad avere un accesso preferenziale in finale dopo che lo scorso anno qualche nome di punta è clamorosamente rimasto fuori in semifinale.

