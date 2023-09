Top of the Charts: fra Peggy Gou e Dua Lipa, spunta Doja Cat. Exploit The Kolors

La sud coreana Peggy Gou e Dua Lipa continuano a dominare i singoli, ma spunta anche il nuovo di Doja Cat. Exploit dei The Kolors, primi in Slovenia. Fra gli album sempre in vetta Travis Scotti



SINGOLI: Flaka- Geasy & Dafina Zeqiri

ALBUM: 1 Goat Për Ty- Ledri Vula



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Scarlet- Doja Cat



SINGOLI:Mädchen auf dem Pferd- Luca, Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

ALBUM: Utopia- Travis Scott



SINGOLI:Believer- Imagine Dragons

ALBUM: Evolve- Imagine Dragons



SINGOLI Fiandre:Erop of eronder-Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Dance the night – Dua Lipa

RADIO Germanofona: Eyes closed- Ed Sheeran

ALBUM Fiandre: Als ik terugkijk (en 99 andere liedjes)- Will Tura

ALBUM Vallonia: Ni-Ninho



SINGOLI:React- Switch disco ft Ella Henderson

ALBUM:Soothing Lullabies- Luna & Stella & Sleepy Fox



SINGOLI:Dance the night – Dua Lipa

ALBUM: Utopia- Travis Scott



SINGOLI: Safir- Calin & Viktor Sheen

ALBUM: Utopia-Travis Scott



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: I told them- Burna Boy



SINGOLI nazionali:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: Bolero-Haustor

ALBUM internazionali: Stop making sense- Talkin Heads



SINGOLI: Tak for sids – Gobs

ALBUM: Nar sjaelen kaster op- Tobias Rahim



SINGOLI:Llekiv armastus- Villemdrillem

ALBUM: From Kavkaz with Love-Lil Kavkaz



SINGOLI:Blondina- Ibe

ALBUM:Hyvikset Ja Pahikset-Kuumaa



SINGOLI: Casanova- Soolking

ALBUM: Ni- Ninho



SINGOLI: 9 bis 9- SIRA, Badchieff & BAUSA

ALBUM: Schwarzers Herz- AYLIVA



SINGOLI: Vampire-Olivia Rodrigo

ALBUM:I told them- Burna Boy



SINGOLI nazionali: Deja Vu – RACK, LILA, Beyond

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Enter the wu tang clan – Wu tang clan



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Unreal Unheart – Hozier



SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM: Vogguvisur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Habah – Osher Cohen

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: Mitat Komotayim- Yishay & Michael Swissa



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: La divina commedia-Tedua



SINGOLI: Dance the night- Dua Lipa

ALBUM: Utopia-Travis Scott



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Dance the night- Dua Lipa

ALBUM: Utopia-Travis Scott

🇲🇰

SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: ALPHA- Jelena Karleusa



SINGOLI nazionali: Pupa-Aidan

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Endless summer vacation- Miley Cyrus



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Nichjego horoshjego- FACE



SINGOLI: Badebussen – DJ MøMø feat. Kjartan Lauritzen

ALBUM: Utopia-Travis Scott



SINGOLI:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Dit is het levenslied- Tino Martin



SINGOLI: Italodisco- The Kolors

ALBUM:UZUMAKI FORMA OSTATECZNA-Szpaku, Kubi Producent



SINGOLI: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

ALBUM: 5 Star- Stray Kids



SINGOLI nazionali:Nu mai consum- Nicole Cherry ft Tata Vlad

SINGOLI internazionali: TQG – Karol G ft Shakira

ALBUM: CO$ANO$TRA- 4 226 & RAVA



SINGOLI:I’m so lucky -Mary Kraymbery

ALBUM: GROW GUIDE 3- 163ONMYNECK



RADIO: Dance all night- Dua Lipa



SINGOLI nazionali:Svrati-Voyage

SINGOLI internazionali: Substitution- Purple disco machine & Kungs

ALBUM: ALPHA Jelena Karleusa



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali:To je to – Nino Ošlak

SINGOLI internazionali: What was I made for – Billie Eilish

ALBUM: Utopia- Travis Scott



SINGOLI:Columbia- Quevedo

ALBUM: Mañana serà bonito-Karol G



SINGOLI:Prada- Cassö, Rayn & D Block Europe

ALBUM:Somna med Humlan Djodjj – Humlan Djodjj



SINGOLI: Sprinter- Dave & Central Cee

ALBUM: Freud am Läbe- Heimweh



SINGOLI:Seviyo Muyuz? – Soner Sarikabadayi

ALBUM: Paint the town red – Doja Cat



SINGOLI:Lay low-Tiesto

ALBUM: Nichjego horoshjego- FACE



SINGOLI: Rampampam- DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

ALBUM: Memento-Azariah

