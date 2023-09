“There For You” è il nuovo singolo di Emeli Sandé che preannuncia il nuovo album

La cantante britannica Emeli Sandé ha annunciato il suo quinto album, “How Were We To Know”, in uscita il 17 novembre 2023 tramite Chrysalis Records. In concomitanza con l’annuncio l’artista ha anche pubblicato il suo nuovo singolo, “There For You”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Emeli Sandé è una delle voci più iconiche della musica britannica, con una carriera decennale caratterizzata da successi, tra cui due singoli al primo posto e undici brani nella Top 10. Il suo album d’esordio, “Our Version of Events”, ha ottenuto otto dischi di platino e ha contribuito a portare le sue vendite totali a 25 milioni di copie fino a oggi.

“How Were We To Know” esplora l’amore in tutte le sue sfumature, dalla sofferenza delle relazioni che si concludono alla frenesia di un nuovo amore che sboccia. L’amore può essere straziante, appagante e sorprendente, e tutti questi sentimenti emergono con forza in questo album.

Emeli ha condiviso che le canzoni rappresentano il coraggio dell’amore, sia verso gli altri che verso se stessa: “Una volta che sei stato ferito, è molto difficile raccogliere i pezzi e permetterti di essere vulnerabile. Queste sono storie di un romantico senza speranza. Sono molto romantica, e a volte questo mi mette nei guai!”.

Il singolo principale, che anticipa l’uscita dell’album, “There For You”, esplora le contraddizioni dell’amore. La voce di Emeli trasmette sia determinazione che vulnerabilità in questa canzone soul-pop.

L’album “How Were We To Know” promette di offrire una varietà di stili musicali. Oltre al singolo principale, spiccano tracce come il drammatico brano omonimo, “My Boy Likes To Party”, “Nothing We Can’t Handle”, e “True Colours”.

Per la realizzazione di questo album Emeli ha collaborato con produttori di fiducia, tra cui Mac&Phil, Jonny Coffer e Ollie Green, promettendo un lavoro ricco di suoni e influenze musicali uniche.

L’atteso album di Emeli Sandé, “How Were We To Know”, è destinato a conquistare i fan con la sua esplorazione dell’amore e la sua maestria musicale. Il 17 novembre 2023 è la data da segnare per immergersi nelle emozioni e nella bellezza di questo nuovo lavoro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...