“Holiday nostalgia”, nuovo singolo per Brunette

Dopo il buon piazzamento all’Eurovision 2023, con il quattordicesimo posto di “Future lover“, riecco Brunette. Elen Yeremyan, questo il suo nome, torna con un nuovo singolo sempre in inglese (con inserti in armeno) dal titolo “Holyday nostalgia” che la conferma su sonorità internazionali e contemporanee, quelle stesse che l’hanno fatta conoscere e che le derivano dalla formazione musicale avuta negli Stati Uniti.

Popstar ormai pronta per il mercato internazionale, Brunette non è riuscita a sfruttare appieno la scia della connazionale Rosa Linn, pur avendone migliorato il piazzamento. Anzi forse paradossalmente, forse il fatto che Rosa Linn fosse ancora in classifica una settimana prima dell’Eurovision con quello stesso brano che l’aveva lanciata, potrebbe aver lasciato ancora il ricordo e quindi un po’ penalizzato il confronto.

Ma le qualità per sfondare ci sono tutte, come confermato anche da “Dimak“, uscito qualche settimana fa, in lingua armena. Attualmente fra l’altro sta lavorando al primo album.

