Ecco Claire Veritti, il nuovo talento del pop made in France

Claire Veritti è un nome relativamente nuovo della scena musicale francese e francofona in generale e in queste settimane è in alta rotazione con “Ping Pong”, il singolo che accompagna il suo EP di rientro, che comprende cinque tracce molto interessanti. Quella del singolo di lancio ha sonorità che ricordano a tratti i BB Brunes, con sfumature vintage però molto ben colorate dalla sua voce.

Per lei è un esordio da solista, passato anche per la partecipazione a The Voice, dopo una prima parte di carriera passata fra lo studio di arti applicate a Nancy e il duo Luna Gritt, col nome dichiaratamente ispirato al pittore Magritte. Con il duo produce un paio di EP e gira la Francia, aprendo una serie di concerti di livello, tramite i quali appunto le si spalancano le porte del talent show che poi l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

