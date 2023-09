“Bye bye” è il nuovo singolo di Teya & Salena

Il pubblico eurovisivo le ha conosciute nel loro lato semplice da ragazze “della porta accanto” (forse anche troppo visti gli outfits indossati) ma la loro “Who the Hell is Edgar?” ha fatto ballare tutti, con un ritornello capace di piazzarsi in testa nel tempo di tre secondi netti, avendo anche il pregio di rilanciare fra i giovani la figura dello scrittore EdgarAllan Poe, nel contesto di un brano che è una forte critica all’industria discografica. Il piazzamento non è stato però così soddisfacente: sul quindicesimo posto pesa soprattutto un risultato molto negativo al televoto, che poi era il pubblico di riferimento.

Ora Teya & Salena, al secolo Teodora Spiric e Selina-Maria Edbauer tornano con “Bye Bye“, un singolo che per durata e struttura era probabilmente quello “di riserva” per l’Eurovision. Vedremo se dopo questa nuova apparizione in coppia le due giovani austriache, unite per la partecipazione eurovisiva, daranno un seguito a questo duo o proseguiranno invece soltanto con le rispettive carriere soliste, partite dalla stessa trasmissione ovvero “Starmania” e poi sviluppatesi con percorsi sin qui di esito medio, ma che la partecipazione eurovisiva potrebbe rilanciare.

