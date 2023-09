X Factor 2023: la conferenza stampa, Morgan rimane in giuria

Parte giovedì 14 la nuova edizione di X Factor, il talent Sky Original che da quest’anno è ricco di novità. A partire dalla giuria, con il ritorno di Morgan che si unisce a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico, oltre al nuovo partner discografico con Warner che subentra a Sony dopo anni. Confermata la conduzione di Francesca Michielin, assente alla conferenza stampa per motivi di salute ma che sarà presente ai live.

Oltre alla novità dell’etichetta discografica, c’è la conferma di RTL 102.5 come media partner e l’ingresso di TIM come main sponsor del programma. Il rinnovo contrattuale con Fremantle è stato biennale, si prevede dunque anche un’edizione 2024 di X Factor.

Ad aprire la conferenza stampa è stata Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, che ha subito tirato fuori la questione Morgan per poi presentare l’edizione che sta per iniziare:

“Rinnovo il benvenuto alla giuria, un grande abbraccio alla conduttrice del nostro cuore che si sta riposando ma sarà presente ai live. Vorrei parlare di un argomento che credo sia l’elefante nella stanza: abbiamo qui la giuria che Sky e Fremantle ha scelto, Morgan è qui con noi e il fatto che Marco abbia deciso di devolvere metà del suo cachet a un’associazione ha reso molto concrete le sue scuse.

Abbiamo preso le distanze e accettato le sue scuse, ma il fatto che le abbia rese concrete ha fatto sì che abbiamo scelto di proseguire con lui. Torniamo a costruire degli artisti, a partire da Paola Costa che segna la riapertura, anche nei casting. Ringrazio Lorenzo Suraci perché RTL 102.5 non è solo un media partner ma anche un compagno di viaggio”

È dunque intervenuta Sarah Varetto, Executive Vice President Communication, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia: “Un saluto a tutti, come responsabile della comunicazione e della sostenibilità di Sky vi comunico che abbiamo già fatto la donazione e abbiamo scelto il progetto di Casa Arcobaleno per l’ammodernamento di quattro nuove strutture per ospitare i ragazzi”.

Ha dunque parlato il giudice coinvolto nell’annosa questione, Morgan: “Quel concerto è stato un momento difficile e ho sbagliato, è stato un bellissimo concerto e chi l’ha vissuto ha potuto goderne, ma oltre alla donazione ha potuto generare anche della discussione e delle riflessioni. Adesso però parliamo di X Factor, di quello che è successo ne parleremo volentieri magari dopo X Factor”.

Ha poi preso la parola Paola Costa, responsabile dell’edizione 2023 del talent: “X Factor è X Factor. Quest’anno abbiamo cercato di inserire vivacità e racconto, a partire dagli open casting che hanno aperto le porte anche a ragazzi che non sono diamanti grezzi ma zirconi, sassolini, e questo ha dato un taglio diverso alle prime puntate per cui vedrete persone diverse.

L’altra caratteristica è il racconto che per noi è fondamentale: questo è un talent, una competizione, ma è il racconto di quattro professionisti che mettono a disposizione la loro esperienza per far fare i primi passi a dei ragazzi, il racconto della fatica, di gioie e dolori che è un racconto interessante e avvincente. Abbiamo ripristinato gli home visits in esterna, i giudici passeranno due giorni in ritiro con i ragazzi per individuare i talenti e capire se c’è empatia con i ragazzi per lavorare al meglio”.

I quattro giudici hanno dunque parlato per presentare questa edizione dal loro punto di vista, a partire da Ambra: “Io ballo ogni anno per portare pace nei cuori, ballavo da piccola, ballo da grande e ballerò anche da vecchia. Ambra balla e quando butta male canta T’Appartengo.

Ci hanno colpito tanto i ragazzi in questa edizione e questo è un buon segno. Ci sono anche sottosegnali interessanti oltre alla musica, perché chi dice una cazzata si assume la responsabilità. Già trovare un talento è difficilissimo, figuriamoci trovare il fenomeno. Cerco qualcuno che porti qualcosa, che non cerchi di essere virale: i generi si inventano così, chissenefrega se sei un po’ naif, abbiamo cercato anche di vedere gente disposta a sbagliare davanti a tutti e provare a fare un percorso insieme.”

È dunque intervenuto Fedez: “Si è sentito molto il cambio di linea: a noi arrivano dei ragazzi dopo una prima scrematura e questa ricerca di progetti che avessero bisogno di un indirizzo da prendere si è sentito, e per noi comporta un lavoro più approfondito che non era mai stato fatto. Sarà un approccio completamente diverso rispetto alle edizioni pregresse.”

Ha poi parlato Dargen: “Il ruolo che ricopriamo è sia quello di essere il produttore dei ragazzi con la possibilità di commettere errori ma anche di cercare una strada da percorrere, sia quello di intrattenitori nei tempi a noi concessi: questo è un programma di intrattenimento per cui dobbiamo anche intrattenere questi ragazzi che fanno una scelta importante da cui non si torna indietro.

In Italia c’è posto per tutti: se c’è la convinzione è facile entrare in questo mondo. Per me c’è sempre la ricerca di brani, si vanno a rispolverare brani e cover anche spammandoli sui social, a me piace emozionarmi per un brano.”

Dulcis in fundo è stato Morgan a chiosare, e l’ha fatto come sempre a modo suo: “La musica è difficile farla in televisione, in televisione si fa la televisione. La musica vive in un mondo diverso, oggi la musica è diversa da anni fa, si evolve, è la materia più irrinunciabile per tutti noi, la canzone è quello di cui noi ci occupiamo.

Quando è iniziato X Factor non c’era il fatto dell’inedito, l’abbiamo introdotto io e Simona Ventura ed è arrivato in tutto il mondo. Così la discografia si è accorta dei talent, ne sono usciti tanti di musicisti importanti (maneskin, mengoni, michele bravi, noemi). A me piace che qualcuno abbia qualcosa da dire, lo fa con la voce, che abbia cuore, voce, cervello, la spontaneità, l’autenticità, la genuinità sono valori importanti.

Dire a questi ragazzi che devono fare i musicisti nella vita non è scontato, magari hanno un mondo che li sfotte, per cui siamo noi a dover dire che questo è il loro futuro.”

X Factor 2023 andrà in onda su Sky Uno, visibile anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW, e in replica in chiaro su TV8. L’esordio sarà giovedì 14 settembre, ovviamente in diretta sul canale 108 di Sky Q e Sky Glass

