“Rewind” accompagna il primo album di Josh Island, che sogna l’Eurovision

Josh Island lo cataloghiamo alla voce Lussemburgo perchè è qui che vive e lavora, ma in realtà è cittadino del Mondo: nato nel Regno Unito da genitori olandesi, ha vissuto in Germania e Paesi Bassi prima di stabilirsi nei Paesi Bassi. In questi giorni è uscita “Rewind”, una canzone pop dal sapore internazionale e radiofonico che per durata e tipologia fa pensare a una sua possibile partecipazione alla finale nazionale che riconsegnerà Lussemburgo all’Eurovision dopo 31 anni.

Lui stesso ha detto di ambire a quel palco e del resto ha lavorato anche con chi lo ha già calcato come The Black Mamba (Portogallo 2021), anche aprendo il loro concerto nei Paesi Bassi (come quelli di Passenger e James Morrison)

Vedremo se sarà così, ma intanto è sufficiente per andare a scoprire questo artista che trae ispirazioni dai grandi nomi del pop inglese come Sting, John Mayer e Jamie Cullum e che la scorsa primavera ha girato l’Europa in tour. Attivo dal 2015, ha sin qui inciso due EP e dopo alcuni buoni passaggi radiofonici in Germania e Belgio, e il 15 settembre esce il primo album da, titolo “In my head”. Di cui fa parte anche l’interessante “Patio blues”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...