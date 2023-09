Top of the charts: comandano Doja Cat e Olivia Rodrigo

“Paint the town red” della statunitense Doja Cat è la nuova canzone regina dei singoli. Ancora Olivia Rodrigo fra gli album



SINGOLI: Flaka- Geasy & Dafina Zeqiri

ALBUM: Bipolar- Tayna



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Mädchen auf dem Pferd- Luca, Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

ALBUM: Mädchen & Märchen- Die Draufgänger



SINGOLI:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Çirkin- Paster



SINGOLI Fiandre:Erop of eronder-Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Dance the night – Dua Lipa

RADIO Germanofona: Trustfall- Pink

ALBUM Fiandre: Hellmut Lotti Goes Metal – Live At Graspop Metal Meeting 2023- Helmut Lott

ALBUM Vallonia: 2Bis- Florent Pagny



SINGOLI:React- Switch disco ft Ella Henderson

ALBUM:Layover – V



SINGOLI:Dance the night – Dua Lipa

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Paint the town red- Doja Cat

ALBUM: President of Sexico- Stein 27



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI nazionali:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: Bolero-Haustor

ALBUM internazionali: Speak Now: Taylor’s Version- Taylor Swift



SINGOLI: Tak for sids – Gobs

ALBUM: Nu hvor vi er her – Lamin & Artigeardit



SINGOLI:Makeba – Jain

ALBUM: Guts- Olivia Rodrigo



SINGOLI:Kertoimia Vastaan- Jami Faltin

ALBUM:Kertoimia Vastaan- Jami Faltin



SINGOLI: Meridian- Dave & Tiakola

ALBUM: Ni- Ninho



SINGOLI: 9 bis 9- SIRA, Badchieff & BAUSA

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Guts -Olivia Rodrigo

🇬🇷

SINGOLI nazionali: No sleep -Trannos, Light

SINGOLI internazionali: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Mesa Sti Nihta Ton Allon- Trypes



SINGOLI: Adore U – Fred Again

ALBUM:Guts- Olivia Rodrigo



SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM: One in a million- Rock paper sisters



SINGOLI nazionali:Habah-Osher Cohen

SINGOLI internazionali: Firth of fifth- Genesis

ALBUM:Kisrih neflgad 2022- Tuna



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: Lovebars- Coez & Frah Quintale



SINGOLI: Cruel summer- Taylor Swift

ALBUM: Utopia- Travis Scott



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Dance the night- Dua Lipa

ALBUM: ADC- Freeze Corleone



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: The lounge- Buta



SINGOLI nazionali: Strwaberry-Aidan

SINGOLI internazionali: Rush-Troye Sivan

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Upgraded-Skryptonite



SINGOLI: Badebussen – DJ MøMø feat. Kjartan Lauritzen

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Tańcz głupia- Margaret

ALBUM:Leśna Muzyka (live, czyli na żywo)-Dawid Podsiadło



SINGOLI: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

ALBUM: ISTJ – The 3rd Album- NCT Dream



SINGOLI nazionali:Opriti planeta- Puya ft Iraida

SINGOLI internazionali: Mirage- Arribeatz ft Ozuna, Gims & Sfera Ebbasta

ALBUM: Bun Venit Acasa- Mgk666



SINGOLI: The house is dead- Sergey Revtov

ALBUM: OMG Season- Rocket



RADIO: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou



SINGOLI nazionali: Dam dam dam- Aleksandra Prijovic

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: ALPHA- Jelena Karleusa



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali:Zvezdni prah – Neon Jupiter

SINGOLI internazionali: Cruel summer – Taylor Swift

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Reiko- Mora & Saiko

ALBUM:Estrella- Mora



SINGOLI:Saudade- Hov1 & Hakan Hellström

ALBUM:Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:2Bis- Florent Pagny



SINGOLI:Sor -Edis & Gulsen

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Hey – Volodimir Dantes

ALBUM:Zorjepad- Max Barksih



SINGOLI: Ceremonia- Azariah & DESH

ALBUM: Tripq- Azariah & DESH

