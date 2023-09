“Pendejo” è il nuovo singolo dei Little Big (che arrivano in Italia)

Dallo scoppio della guerra d’invasione in Ucraina, hanno lasciato la Russia, sia perchè in protesta contro la decisione di Putin di invadere lo stato confinante sia perchè proprio per questo sono stati inseriti in una lista nera che impedisce loro di esibirsi in patria. Oggi, dalla loro nuova location negli Stati Uniti, i Little Big tornano a farsi sentire. Dopo aver denunciato gli orrori di una guerra che nessuno vuole con “Generation cancellation” eccoli ora con “Pendejo”, che li restituisce sulle sonorità a cui i fan sono abituati.

Rimasti in due – coppia anche nella vita- i Little Big sono comunque tutt’altro che fermi: a fine mese parte infatti un tour europeo che li porterà anche in Italia, il 16 novembre al Teatro Principe di Milano ed il 18 al Fuori Orario di Reggio Emilia.

L’Italia li aveva conosciuti nel 2020, quando avrebbero dovuto rappresentare la Russia all’Eurovision con “Uno”, prima che l’evento venisse cancellato a causa della pandemia. Poi, sull’onda del successo di quel brano, presero parte al celebre show parodia “Ciao 2020”, nel quale si esibirono in una esilarante cover in chiave gabber di “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri.

