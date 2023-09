“Kannizzata” è il ritorno di Eliana Gomez Blanco

Il pubblico europeo l’aveva conosciuta nel 2019, quando quattordicenne prese parte – senza troppa fortuna: diciannovesimo ed ultimo posto con “We are more”- allo Junior Eurovision Song Contest in quel di Glowice, in Polonia. Ora Eliana Gomez Blanco torna e si prende una piccola grande rivincita.

Perchè il suo brano “Kannizzata” ha vinto il Kanzunetta Indipendenza, il concorso musicale che a Malta celebra ogni anno l’indipendenza del Paese dal Regno Unito. Un concorso ovviamente molto sentito sull’isola, dove il maltese è lingua ufficiale insieme all’inglese e dove l’identità nazionale che mescola varie radici è sempre ben rappresentata. Come anche in Eliana Gomez Blanco, la quale come tradisce il cognome, è nata sull’isola da famiglia spagnola.

Di recente l’avevamo vista anche alla selezione maltese con la deliziosa “Guess what“, nona in finale. Prima ancora, sempre in maltese, aveva preso parte ad un altro concorso con “U Ijwa”. A diciott’anni da poco compiuti, è ormai lanciatissima in patria.

