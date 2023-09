“Sei” è il nuovo singolo del cantautore-giornalista Lityo

Lorenzo Lotito nella vita è un giornalista e conduttore televisivo, che però non ha mai abbandonato quella che è da semprepiù di una sua passione, quella per la musica. Il suo alter-ego musicale si chiama Lityo ed è con questo pseudonimo che ha pubblicato in questi giorni il singolo “Sei”.

Non si tratta del suo primo lavoro, perchè negli anni scorsi sono uscite diverse altre sue cose – su tutte “Origami”, che mescola rock ed elettronica – che potete tutte trovare sul suo canale YouTube. Una produzione interessante, che mescola gli anni 90 con le sonorità più recenti. Ma i suoi primi lavori risalgono al 2009, con l’EP “Vicino/Lontano” ed al 2012 con “L’Essenziale”. Poi appunto sono usciti diversi singoli, tutti inediti tranne la cover “L’aquila” di Lucio Battisti.

Proprio agli anni 90 risale la sua passione per la music. Nel 1996 Lotito vince il concorso “Musicalavita – Hope Music Festival”, della Conferenza Episcopale Italiana, con la canzone “Controvento”. Successivamente, ha vinto il “Festival del Provino” organizzato dal “Cet – Centro Europeo di Toscolano” di Mogol nel 2002.

“Sei” è un’ode all’intimità e alla bellezza delle piccole cose nei momenti condivisi tra due persone. La canzone cattura l’essenza di un risveglio mattutino con la persona amata, narrando l’armonia di piccoli gesti come la condivisione di una tazza di caffè e l’abbraccio sotto un plaid. Così, la melodia delicata e le situazioni evocative di “Sei” trasmettono la sensazione di un amore fatto di grande complicità.

Alla registrazione del nuovo singolo di Lityo “Sei” hanno partecipato Nicola Polidori alla batteria, Michele Scarabattoli alle tastiere, Danilo Fiorucci al basso, Lorenzo Lotito alle chitarre mentre di mix e mastering si è occupato Saverio Paiella di Sottotetto Productions.

Mi piace: Mi piace Caricamento...