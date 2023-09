“Acqua bagnami” porta i Santamarea da Musicultura alla Fashion Week

Il percorso dei Santamarea, vincitori assoluti di Musicultura 2023 con il brano “Santamarea”, prosegue con l’uscita del loro nuovo singolo, “Acqua bagnami”. La band siciliana ha continuato a fare musica, raggiungendo un palcoscenico tanto importante quanto insolito: la Fashion Week di Milano.

Proprio il loro ultimo singolo è stato scelto infatti dalla nota maison di moda Etro come colonna sonora per la sfilata nella settimana della moda meneghina, di fatto uno dei più importanti eventi mondani che cattura l’interesse da parte di mezzo mondo. La band, per l’occasione, ha realizzato una particolare versione estesa del brano, che nella versione originale rilasciata sugli store digitali ha una durata di 5 minuti.

Colpisce l’estrema versatilità dei Santamarea, che si spostano dal genere della ballad cantautorale puntando su una particolare fusione tra elettronica e rock, con un’importante presenza degli archi e dei cori. Le melodie orientaleggianti si uniscono con i ritmi tribali delle percussioni.

Il testo, marchio di fabbrica inconfondibile della band, è una specie di preghiera che per certi versi prosegue quanto iniziato con “Santamarea”.

Se nel brano che li ha consacrati all’evento maceratese c’era un’invocazione alla marea, santa per loro, qui la mistica degli elementi culmina in un urlo di speranza, una preghiera verso l’acqua, elemento portatore di vita per antonomasia. L’acqua rappresenta una metafora per rappresentare le anime incandescenti e quei fiumi in piena che scorrono in loro.

“Acqua bagnami” è disponibile su tutti i digital store dal 20 settembre. La musica è scritta dai Santamarea insieme a Roberto Cammarata, il testo è di Stefano Gelardi (voce della band), l’arrangiamento è di Roberto Cammarata, gli archi hanno le firme di Francesco Incandela e Angelo Di Mino, mix e mastering sono a cura di Marco Caldera e Giovanni Versari.

