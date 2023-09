Kenya Grace, il drum’n’bass che scala le charts di tutto il Mondo

Kanye Grace è il nome nuovo del pop europeo. Nata in Sudafrica, cresciuta a Southampton, ora residente a Londra, Grace sta scalando le classifiche col suo drum’n bass “Strangers”, già numero 3 nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, ma primo in Australia e Lituania, poi fra la posizione 2 e 10 in mezzo Mondo. Ma soprattutto al secondo posto della classifica dei brani EDM Usa. E adesso sta scalando la Billboard Hot 100.

Non siamo comunque di fronte ad un’esordiente perchè nonostante la giovane età, 25 anni, Kenya Grace fa già musica da diverso tempo e ha inciso diversi singoli, su tutti l’interessante “Afterparty lover”. Per la prima volta però si affaccia al mainstream internazionale, addirittura con prospettive di incalzare Doja Cat, la nuova dominatrice delle charts.

Esplosa sui social, come molti della sua generazione, diplomata alla Academy of Contemporary Music, Grace ha subito iniziato a scrivere e produrre, con la pandemia ed il lockdown che sono stati: è stata proprio questa canzone a diventare virale grazie al boost offerto dalle nuove piattaforme e adesso la cantautrice è pronta a spiccare il volo.

