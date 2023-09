Dania Tausen, quando l’indie folk-pop canta in faroese

Non è la prima volta che su queste colonne parliamo della musica delle Far Øer ed anche della lingua dell’arcipelago, ufficialmente parte del Regno di Danimarca ma con una sua parziale autonomia. Torniamo a farlo percè l’Italia farà a breve la conoscenza di Dania Tausen, cantautrice, poetessa, artista a tutto tondo. Sarà sul palco del Suns Festival, la rassegna dedicata alla musica nelle lingue minoritarie che si svolge ogni anno nel Friuli-Venezia Giulia.

Si esibirà sia da sola ad Udine che con la band catalana Mishima a Codroipo e fra le canzoni proporrà anche questa “Kann eg hava armin soleiðis her?”, che fa parte del suo secondo album in faroese. Nelle canzoni di Dania Tausen le piccole cronache quotidiane sono il pretesto per entrare nel mondo di un’artista che, sotto una corteccia pop, soul e rock, trattiene a stento l’amore per la propria lingua e la propria tradizione popolare.

Interessante, anche se forse non immediata, la delicata “Nú eru vit tvey fólk” . Così come anche merita un ascolto il delicato pop anni ’90 di “Vit bíða at breyðið skal poppa”. Di questa artista si parla molto bene nel Nord Europa e sicuramente cantare nella lingua della sua isola, che è a metà fra il danese e l’islandese, è un valore aggiunto che a noi piace molto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...