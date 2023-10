Top of the charts: Doja Cat e “Paint the town red” ancora protagonisti

Doja Cat continua a dominare le charts dei singoli. Fra gli album si affaccia il nuovo di Ed Sheeran



SINGOLI: Zuna & Dardy -Pasha Nanën

ALBUM:Bipolar-Tayna

🇦🇲

SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Mädchen auf dem Pferd- Luca, Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian

ALBUM: Mädchen & Märchen- Die Draufgänger



SINGOLI:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI Fiandre:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

SINGOLI Vallonia: Dance the night – Dua Lipa

RADIO Germanofona:Where Do We Go From Here- Agnetha Fältskog

ALBUM Fiandre: Iemand van vroeger-Suzan & Freek

ALBUM Vallonia: Tension- Kylie Minogue



SINGOLI:React- Switch disco ft Ella Henderson

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Dance the night – Dua Lipa

ALBUM: Utopia-Travis Scott



SINGOLI: Paint the town red- Doja Cat

ALBUM: Zpátky na svojí planetu- Yzomandias



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Scarlet- Doja Cat



SINGOLI nazionali:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: Vile Se Ovdje Igraju- Matija Cvek

ALBUM internazionali: AM- Arctic Monkeys



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: Nu hvor vi er her – Lamin & Artigeardit



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Taulut Hugo-Feat. Costi

ALBUM:Merkittävät Erot- Behm



SINGOLI: Pétit génie- Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM: A.M.O.U.R- Calogero



SINGOLI: 9 bis 9- SIRA, Badchieff & BAUSA

ALBUM: Das Beste – Fantasy



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Tension- Kylie Minogue



SINGOLI nazionali: 90’s- Light, Destiny

SINGOLI internazionali: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Speak now Taylor’s Version- Taylor Swift



SINGOLI: Paint the won red – Doja Cat

ALBUM:Guts- Olivia Rodrigo



SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM:Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Khulm muzihim- Anna Zak

SINGOLI internazionali: Rush-Troye Sivan

ALBUM:In eulm- Jasmin Moallem



SINGOLI:Italodisco-The Kolors

ALBUM: Dedicato a te -Ligabue



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Paint the town red- Doja Cat

ALBUM:Autumn variations – Ed Sheeran



SINGOLI: My love- Leigh Anne ft Ayra Starr

ALBUM: Devet Zivota- Aleksandra Prijovic



SINGOLI nazionali: Strwaberry-Aidan

SINGOLI internazionali: Desire- Calvin Harris & Sam Smith

ALBUM: Autumn Variations- Ed Sheeran



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI: Greedy- Tate Mc Rae

ALBUM: Guts -Olivia Rodrigo



SINGOLI:Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM: Iemand van vroeger- Suzan & Freek



SINGOLI: Italodisco-The Kolors

ALBUM:Patocelebryta-Kizo



SINGOLI: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

ALBUM: ISTJ – The 3rd Album- NCT Dream



SINGOLI nazionali:Opriti planeta- Puya ft Iraida

SINGOLI internazionali: TQG – Karol G ft Shakira

ALBUM: Bun Venit Acasa- Mgk666



SINGOLI: The house is dead- Sergey Revtov

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



RADIO: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou



SINGOLI nazionali: Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: Devet Zivota- Aleksandra Prijovic



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Zpátky na svojí planetu-Yzomandias



SINGOLI nazionali: Vse bom dal za tebe – Žan Serčič & Cubismo

SINGOLI internazionali: Angry – The Rolling Stones

ALBUM: Autumn variations- Ed Sheeran



SINGOLI:Reiko- Mora & Saiko

ALBUM:Estrella- Mora



SINGOLI:Dans från dir- Einàr, Sara Kurt & Le Winter

ALBUM:Neutronstjärnan- Lars Winnerbäck



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Wenn s Läbe drzwüsche chunt- Baschi



SINGOLI:Sör- Edis & Gülsen

ALBUM: Faith- Mabel Matiz



SINGOLI:Hey-Volodimir Dantes

ALBUM:Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI: Rampapapam-DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

ALBUM: Kincugi- Dzsúdló

Mi piace: Mi piace Caricamento...