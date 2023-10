“It’s crazy, it’s party”: Käärijä prosegue l’onda di “Cha cha cha”

Mentre è ancora in corso la sbornia per l’incredibile secondo posto all’Eurovision 2023 – ma primo per il televoto – con l’iconica “Cha Cha Cha”, il rapper finlandese Käärijä esce con un nuovo singolo, sempre sullo stesso tenore, dal titolo “It’s crazy, it’s party”. Ad accompagnarlo un nome non notissimo al grande pubblico ma piuttosto solido, quello del rapper e producer estone Tommy Cash.

A differenza del brano eurovisivo, che accompagnava un mixtape uscito in coincidenza con la sua partecipazione e che ha raggiunto, come il brano il primo posto in patria – ma il singolo è andato benissimo in mezza Europa – questo secondo brano esce per adesso soltanto in singolo ed è comunque già partito piuttosto bene in classifica, centrando subito la Top 5.

Fra l’altro, con grande astuzia di marketing, questo singolo si pone in diretta continuità col precedente visto che il titolo era lo slogan usato dallo stesso artista per promuovere il brano eurovisivo (e che fra l’altro conclude l’esibizione a Liverppol), che parlava proprio dei sabato sera e della voglia di divertirsi lasciando da parte i pensieri e lasciandosi andare. Dalle informazioni che arrivano, il rapper finlandese sta lavorando al suo secondo album completo: vedremo se sarà accompagnato da una nuova uscita imminente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...