Junior Eurovision Song Contest 2023: Melissa Agliottone e Ranya Moufidi per l’Italia

In un certo senso, siamo stati buoni profeti, perchè commentando la finale di The Voice of Italy, lo avevamo suggerito. Melissa Agliottone, 12 anni, di Sant’Elpidio a Mare (Fermo), vincitrice della prima edizione dello show, rappresenterà l’Italia allo Junior Eurovision 2023, il prossimo 26 Novembre al Palace Nikaïa di Nizza.

Lo ha annunciato la Rai, con un clamoroso raddoppio, perchè al suo fianco ci sarà anche Ranya Moufidi, 12 anni, nata e cresciuta a Ciserano (Bergamo) da genitori marocchini, finalista nello stesso evento.

La selezione di queste giovani artiste nasce dalla collaborazione di The Voice Kids e l’etichetta discografica Universal Music Italia da cui la stessa Melissa aveva ottenuto un contratto subito dopo la sua vittoria nel talent show.

La canzone sarà annunciata successivamente ma fra gli autori dovrebbe esserci ancora Franco Fasano, già autore nel 2018, 2019 e 2021.

Quello di Melissa e Ranya sarà il terzo duo a rappresentare l’Italia nella storia del concorso, dopo Chiara e Martina Scarpari nel 2015 e Melissa Di Pasca e Marco Boni nel 2018. Per l’Italia sin qui una vittoria all’esordio nel 2014 con Vincenzo Cantiello e “Tu primo grande amore” e un terzo posto con Fiamma Boccia e “Cara mamma” nel 2016.

L’Italia trasmetterà lo Junior Eurovision Song Contest 2023 su Rai 1 in diretta alle ore 16 del 26 Novembre, con il commento di Mario Acampa e di un’altra voce ancora da annunciare.

