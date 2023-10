“Bloom” e “Lover’s trial”: il ritorno di Victoria Georgieva

Dopo due anni di silenzio, ricompare sulle scene musicali Victoria Georgieva. La cantautrice bulgara, undicesima all’Eurovision 2021 con “Growing is getting old”, si ripropone con due singoli molto diversi che però ne confermano la versatilità. L’ultimo si chiama “Bloom” ed è un ultrapop dal sapore internazionale che fra l’altro la propone in una inedita versione biondissima. L’altro invece è “Lover’s trial”, power ballad che la vede nel video un look ulteriormente diverso.

L’artista era stata selezionata dalla tv bulgara anche per l’edizione 2020 poi cancellata dell’Eurovision. Per lei una presenza costante ai vertici della classifica nazionale, a testimonianza comunque di una fama che i risultati alterni a livello internazionale non hanno scalfito. Attualmente sta lavorando al secondo album dopo il buon successo di quello d’esordio “A little dramatic”.

