“And then I found you”, cambia il sound nel nuovo singolo degli Hooverphonic

Una delle grandi sorprese dell’ultimo periodo a livello musicale è senz’altro “And then I found you“, singolo che anticipa “Fake is the new dope“, il nuovo album di inediti degli Hooverphonic, atteso per l’inizio del 2024. La band belga, rilanciata a livello internazionale dalla lussuosissima partecipazione – a dispetto del risultato, diciannovesimo posto – all’Eurovision 2021 con il brano “The wrong place”, fa un salto all’indietro e torna alle origini della trentennale carriera, abbracciando anche la musica elettronica, che qui si fonde con le sonorità anni 90 che li caratterizzano.

Il resto lo fa la voce ruvida ma avvolgente di Geike Arnaert, tornata in pianta stabile nella band proprio con la partecipazione eurovisiva. Attualmente il gruppo sta girando in tour in Belgio ma è previsto di nuovo quello internazionale in coincidenza con l’uscita dell’album- il secondo dal rientro della Arnaert – pronto a sfondare nelle charts nordeuropee come i precedenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...