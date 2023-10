Top of the charts: Drake protagonista con il suo nuovo album

Il protagonista della settimana è il canadese Drake che porta in testa il suo album “For all the dogs”. Ma incalza Ed Sheeran



SINGOLI: Pasha Nanën- Zuna & Dardy

ALBUM: 1 Goat për ti – Ledri Vula



SINGOLI: Maj-Macan

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Reparatur-Josh



SINGOLI:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI Fiandre:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

SINGOLI Vallonia: Eigen schuld- Metejoor

RADIO Germanofona:Angry- The Rolling Stones

ALBUM Fiandre: Joris-Metejoor

ALBUM Vallonia: ADC- Freeze Corleone



SINGOLI:React- Switch disco ft Ella Henderson

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI: Paint the town red- Doja Cat

ALBUM: Zpátky na svojí planetu- Yzomandias



SINGOLI: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI nazionali:Nemoj – Nina Badrić & Petar Grašo

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: III – Pocket Palma

ALBUM internazionali: Madame X (Music From The Theater Experience)- Madonna



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: Nu hvor vi er her – Lamin & Artigeardit



SINGOLI: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI:Kiireinen Nainen- Turisti Feat. Ibe

ALBUM:X- Stam1na



SINGOLI: Pétit génie- Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM: Telegram 2 – Werenoi



SINGOLI: 9 bis 9- SIRA, Badchieff & BAUSA

ALBUM: Autumn variations- Ed Sheeran



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Autumn variations- Ed Sheeran



SINGOLI nazionali: Monroe- Hawk, TOQUEL, Baghdad

SINGOLI internazionali: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Speak now Taylor’s Version- Taylor Swift



SINGOLI: Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM:Guts- Olivia Rodrigo



SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM:Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Ish- Itay Levy

SINGOLI internazionali: Can’t stop loving you- Ray Charles

ALBUM:For all the dogs- Drake



SINGOLI:Nightmares- Bresh & Pinguini Tattici Nucleari

ALBUM: E poi siamo finiti nel vortice- Annalisa



SINGOLI: Dance the night – Dua Lipa

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Paint the town red- Doja Cat

ALBUM:For all the dogs- Drake



SINGOLI: My love- Leigh Anne ft Ayra Starr

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI nazionali: Strwaberry-Aidan

SINGOLI internazionali: Desire- Calvin Harris & Sam Smith

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI: Maj-Macan

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI: Greedy- Tate Mc Rae

ALBUM:Egoland- Undergrunn



SINGOLI:Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM: Autumn Variations- Ed Sheeran



SINGOLI: Nim Zajdzie Słońce- Smolasty & Doda

ALBUM:1-800-OŚWIECENIE- Taco Hemingway



SINGOLI: Tá OK-Dennis & MC Kevin O Chris

ALBUM: ISTJ – The 3rd Album- NCT Dream



SINGOLI nazionali:Opriti planeta- Puya ft Iraida

SINGOLI internazionali: Slow slow- Jason Derulo

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI: Don’t think twice- Rita Ora

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



RADIO: Mercy- The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk



SINGOLI nazionali: Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Zpátky na svojí planetu-Yzomandias



SINGOLI nazionali: Zdaj in za vedno – Alya

SINGOLI internazionali: Cruel Summer- Taylor Swift

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI:Buenas- Quevedo & Saiko

ALBUM:Alpha-Aitana



SINGOLI:Go- Ant Wan

ALBUM:Neutronstjärnan- Lars Winnerbäck



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Schwarzes herz – Ayliva



SINGOLI:Olumusum Leyla- Buray

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI: Rampapapam-DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

ALBUM: Kopaszkutya- Hobo Blues Band

Mi piace: Mi piace Caricamento...