MTV European Music Awards, Måneskin con poker di nominations e tanta Europa

Ufficiale l’elenco delle nominations per gli MTV Europe Music Awards 2023, il tradizionale riconoscimento ai migliori prodotti musicali dell’anno solare organizzato dall’emittente musicale multinazionale MTV e che verrà assegnato – a colpi di click – il prossimo 5 Novembre al Palazzo delle Esposizioni Paris Nord Villepinte. Quattro candidature per Måneskin: Best Rock (dove sfideranno Arctic Monkeys, Metallica, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e The Killers), Best Group (contro di loro Aespa, Blue Jeans, Flo, Jonas Brothers, OneRepublic, Seventeen e Tomorrow X Together), Best Live (avversari Beyoncè, Burna Boy, Ed Sheeran, Sza, Taylor Swift e The Weeknd) e Best Italian Act: in questa categoria i grandi avversari saranno Annalisa e The Kolors ma occhio anche a Lazza ed Elodie.

Anche quest’anno nei premi regionali ci sono diversi artisti eurovisivi o dei quali abbiamo parlato. Sul primo fronte, S10 nei Paesi Bassi che si appresta a sfidare soprattutto Kriss Kross Amsterdam, la crew di dj rivelazione dell’anno; Noa Kirel che prova a conquistare il sesto Best Israeli Act consecutivo. (l’avversaria più diretta è Anna Zak, il fenomeno dell’anno. La cantante e TikToker di origine russa viene da una stagione di primati in classifica) e la grande sfida del Best Nordic Act fra Loreen (Svezia), Käärijä (Finlandia) e Alessandra Mele (Norvegia), quindi prima, secondo e quinta dell’ultimo Eurovision. Gli altri due nomi in corsa sono gli svedesi Zara Larsson e Swedish House Mafia. Infine, Gjon’s Tears è in corsa per il Best Swiss Act: avversario principale – e grande favorito- il rapper di origine estone Stress.

Ma attenzione anche alle altre zone: in Francia Aya Nakamura, Louane Emera e Slimane sfidano l’hip hop di Nihno e Big Flo & Oli; in Germania sarà sfida senza esclusione di colpi: Nina Chuba è la rivelazione dell’anno insieme ad Ayilva: entrambe sfideranno i rapper protagonisti delle charts; l’Ungheria che resiste mette in sfida cinque nomi ignorati dalla radio nazionale; in Polonia il grande ritorno di Doda contro Vito Bambino, protagonista delle charts e Sanah, mentre il Portogallo propone una sfida interessante fra i grandi nomi del pop (Barbara Bandeira, Carolina Deslandes e Marisa Liz degli Amor Electro); in Spagna non dovrebbe esserci partita con Quevedo pronto a prendersi tutto; mentre nel Regno Unito Central Cee è il grande favorito.

Sezioni “regionali”

🇳🇱 Best Dutch Act

Flemming

Idaly

Kris Kross Amsterdam

S10

Zoë Tauran

🇫🇷 Best French Act

Aime Simone

Aya Nakamura

Bigflo & Oli

Louane

Ninho

Slimane

🇩🇪 Best German Act

Apache 207

Ayliva

Kontra K

Luciano

Nina Chuba

Ski Aggu

🇭🇺 Best Hungarian Act

Ajsa Luna

Analog Balaton

Beton.Hofi

Co Lee

Hundred Sins

🇮🇱 Best Israeli Act

Anna Zak

Liad Meir

Noa Kirel

Nunu

Shira Margalit

🇮🇹 Best Italian Act

Annalisa

Elodie

Lazza

Måneskin

The Kolors

Best Nordic Act

🇳🇴 Alessandra

🇫🇮 Käärijä

🇸🇪Loreen

🇸🇪 Swedish House Mafia

🇸🇪 Zara Larsson

🇵🇱 Best Polish Act

Doda

Kasia Nosowska

Mrozu

Sanah

Vito Bambino

🇵🇹 Best Portuguese Act

Bárbara Tinoco

Bispo

Carolina Deslandes

Marisa Liz

Piruka

🇪🇸 Best Spanish Act

Abraham Mateo

Álvaro de Luna

Lola Índigo

Quevedo

Samantha Hudson

🇨🇭Best Swiss Act

Danitsa

Gjon’s Tears

KT Gorique

Monet192

Stress

🇬🇧🇮🇪 Best Uk & Ireland Act

Calvin Harris

Central Cee

PinkPantheress

Raye

Sam Smith

Tom Grennan

Premi internazionali: le nominations europee

Spicca in questo ambito, oltre ai citati Måneskin, la categoria Best Push dove è in corsa Sam Ryder, secondo nell’edizione di Torino 2022. In questa categoria, riservata agli emergenti, ci sono diversi nomi da tutto il Mondo.

Best Collaboration

🇬🇧 Central Cee and Dave – “Sprinter”

🇫🇷 🇬🇧 David Guetta, Anne-Marie and Coi Leray – “Baby Don’t Hurt Me”

Best New

🇬🇧 Flo

🇬🇧 Pink Pantheress

Best Group

🇮🇹 Måneskin

🇬🇧 Flo

Best Pop

🇬🇧 Dua Lipa

🇬🇧 Ed Sheeran

Best Rock

🇮🇹 Måneskin

Best Alternative

🇬🇧Blur

🇬🇧 Yungblud

Best Electronic

🇸🇪 Alesso (Svezia)

🇬🇧 Calvin Harris

🇫🇷 David Guetta

🇸🇪 Swedish House Mafia

🇳🇱 Tiesto

Best Hip Hop

🇬🇧 Central Cee

Best Latin

🇪🇸 Rosalia (Spagna)

Best Afrobeats

🇫🇷 Aya Nakamura

Best Live

🇮🇹 Måneskin

🇬🇧 Ed Sheeran

Best Push

🇬🇧Sam Ryder

🇬🇧 Flo

Mi piace: Mi piace Caricamento...