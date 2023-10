Ecco “Un mondo giusto”, la canzone di Melissa & Ranya (Italia) per lo Junior Eurovision

Pubblicata ufficialmente “Un mondo giusto”, il brano bilingue affidato alle voci di Melissa Agliottone e Ranya Moufidi, che il prossimo 26 novembre rappresenteranno l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2023 in programma al Palais Nikaïa di Nizza (ore 15.50 su Rai 2)

Autori di testo e musica sono Franco Fasano e Marco Iardella, entrambi già più volte coinvolti nelle canzoni eurovisive italiane, mentre la produzione è stata realizzata da Mario Natale, direttore d’orchestra e produttore più volte in gara a Sanremo. Fasano e Natale nel 1989 presero parte all’Eurovision Song Contest: il primo come compositore, il secondo dirigendo l’orchestra per Anna Oxa e Fausto Leali in “Avrei voluto“.

La canzone edita da Edizioni Fucsia, Insani Logoritmi e Universal Music Italy, segna anche l’inizio della collaborazione di Rai Kids con Virgin Music LAS / Universal Music Italy, che ha curato la produzione.

Melissa Agliottone ha vinto la prima edizione del talent show The Voice Kids Italia, ha 13 anni, è nata a Civitanova Marche (Macerata) e cresciuta a Sant’Elpidio a Mare. Dello stesso programma faceva parte anche Ranya Moufidi, giunta in finale. Ranya 13 anni, vive a Ciserano (Bergamo). È nata in Italia da genitori marocchini e conosce cinque lingue (italiano, spagnolo, francese, arabo e inglese).

