“Is it love” è il nuovo singolo di Loreen

Per Loreen non si è ancora spenta l’eco del successo all’Eurovision 2023 con “Tattoo“. La sua canzone infatti, non solo è ancora in classifica in mezza Europa, sia a livello di airplay che di vendite, ma sta facendo incetta di riconoscimenti: oltre 4 milioni di copie vendute, 6 dischi di platino, 4 d’oro e uno d’argento per un brano che l’ha rilanciata nelle charts europee dopo qualche anno di assenza e 11 anni dopo l’altro trionfo eurovisivo.

Adesso però esce “Is it love”, il nuovo singolo – per ora non è previsto alcun album in uscita – primo brano che esce dopo la firma del contratto con la Tap Management, la società britannica che negli ultimi due anni ha selezionato l’artista del Regno Unito per l’Eurovision e che ha fra i suoi assistiti anche Dua Lipa. Nel frattempo a Novembre partirà il suo tour europeo da Dublino: poi l’artista toccherà Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Polonia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svizzera e Francia.

