Top of the charts: Drake domina, ma scala le classifiche Kenya Grace

Il rapper canadese Drake grande protagonista delle charts con il suo nuovo album “For all the dogs”



SINGOLI: Pasha Nanën- Zuna & Dardy

ALBUM: 1 Goat për ti – Ledri Vula



SINGOLI: Maj-Macan

ALBUM: Set it off- Offset



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Autumn Variations- Ed Sheeran



SINGOLI:Parol- Aygün Kazımova

SINGOLI Fiandre:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

SINGOLI Vallonia: Dance the night- Dua Lipa

RADIO Germanofona:Trustfall-Pink

ALBUM Fiandre: Droomvoeding-Brihang

ALBUM Vallonia:The Dark Side Of The Moon Redux- Roger Waters



SINGOLI:React- Switch disco ft Ella Henderson

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:(It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

SINGOLI: Vzurou celou noc- PTK

ALBUM: Silent kill- PTK



SINGOLI: Vampire- Olivia Rodrigo

SINGOLI nazionali:Meni treba tako malo-Vatra

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: Bolero-Haustor

ALBUM internazionali: Glupost Je Neuništiva-Kud Idijoti



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: Nu hvor vi er her – Lamin & Artigeardit



SINGOLI:Reket- Panama Paberid

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI:Kiireinen Nainen- Turisti Feat. Ibe

ALBUM:X- Stam1na



SINGOLI: Pétit génie- Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM: Mandat de dèpot – Niaks



SINGOLI: Hässlich-Ayliva

ALBUM: Doggerland- Santiano



SINGOLI: Strangers- Kenya Grace

SINGOLI nazionali: Monroe- Hawk, TOQUEL, Baghdad

SINGOLI internazionali: Greedy-Tate McRae

ALBUM: Some rap songs -Earl Sweatshirt



SINGOLI: Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM:Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Ish- Itay Levy

SINGOLI internazionali: Can’t stop loving you- Ray Charles

SINGOLI:Cadillac- Boro-Artie5ive & Andry The Hitmaker

SINGOLI: Dance the night – Dua Lipa

SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Grredy- Tate McRae

SINGOLI: Greedy – Tate McRae

SINGOLI nazionali: Strawberry-Aidan

SINGOLI internazionali: Paint the town red – Doja Cat

SINGOLI: Maj-Macan

SINGOLI: Greedy- Tate Mc Rae

SINGOLI:Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM: Autumn Variations- Ed Sheeran



SINGOLI: Nim Zajdzie Słońce- Smolasty & Doda

ALBUM:1-800-OŚWIECENIE- Taco Hemingway



SINGOLI: Tempo- Van Zee

ALBUM: Guts- Olivia Rodrigo



SINGOLI nazionali:Opriti planeta- Puya ft Iraida

SINGOLI internazionali: Slow slow- Jason Derulo

SINGOLI: Don’t think twice- Rita Ora

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



RADIO: Ragazza sola-Annalisa



SINGOLI nazionali: Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: Ljuštura-Edita



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali: Prepovedana – Siddharta

SINGOLI internazionali: Back on 74 – Jungle

SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM:Me siento vivo- David Bisbal



SINGOLI:Automatic- C.Gambino

ALBUM:Neutronstjärnan- Lars Winnerbäck



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:Schwarzes herz – Ayliva



SINGOLI:Olumusum Leyla- Buray

ALBUM: I’ve mine- Ive



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Bjerjezhi mjenje- Klavdia Petrivna



SINGOLI:Valencia – Tomi x VALMAR

ALBUM: Kopaszkutya- Hobo Blues Band

