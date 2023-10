“Hässlich” spinge AYLIVA al vertice del pop di lingua tedesca

Di AYLIVA avevamo già parlato, siamo stati fra i primi a farlo. Torniamo a farlo perchè questa giovanissima artista tedesca di origine turca in questo periodo sta diventando uno dei nomi più solidi del mainstream nazionale. “Hässlich“, il singolo che accompagna il secondo album “Schwarzes Herz” è in questo momento in testa alle classifiche del mondo germanofono e la sta consolidando nella popolarità.

E adesso si appresta a competetere come Best German Act agli MTV European Music Awards sull’onda del successo del suo primo album “Weiβes herz”,e dei singoli che lo hanno accompagnato complessivamente, entrambi disco d’oro (hanno superato le 400.000). L’album uscito nel 2023 invece ha raggiunto la vetta in tutti e tre gli stati di lingua tedesca (Germania, Svizzera e Austria), spinto anche dall’enorme numero di ascolti su Spotify.

