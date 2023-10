“Tancuj” e “Pre tebe”, il rilancio discografico di Kristina Pelakova

Ci riaffacciamo alla musica della Slovacchia con un’artista che gli appassionati eurovisivi conoscono perchè è stata una delle rappresentanti del Paese prima che uscisse di scena. Parliamo di Kristina Pelakova, in gara nel 2010 con “Hohreronie“. Il brano, benchè eliminato in semifinale, raggiunse la vetta in patria, anche grazie al testo che promuoveva l’omonima regione.

Da allora la sua attività musicale non si è mai fermata anche se con risultati alterni: sei dischi di platino complessivi, ma adesso qualche anno con un riscontro discografico minore. In questi giorni è uscito “Tancuj”, un singolo tutto da canticchiare (e ballare, visto che il titolo in italiano si traduce con “Danza”), che segue la ballata dal sapore anni 90 “Pre teba”.

Per lei una serie di album, esattamente 6 ed una solida carriera nella scena musicale danubiana, anche se l’ultimo lavoro risale al 2020 e successivamente sono usciti soltanto singoli con i quali si sta rilanciando.

