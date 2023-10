“One last song”, il nuovo singolo dei Lord of The Lost

Uscire con il singolo un anno dopo a volte non è male. I Lord of the Lost, rappresentanti tedeschi all’ultimo Eurovision hanno pubblicato in questi giorni “One last song“, canzone che loro stessi hanno spiegato essere stata inviata alla tv tedesca in vista dell’Eurovision 2022. Chissà come sarebbe andata con questo brano invece che con la ballata anni 90 di Malik Harris o addirittura al posto di Blood and Glitter, ingiustamente penalizzata da pubblico e giurie ed atterrata all’ultimo posto.

Una canzone che fra l’altro non ha impedito comunque alla band glam metal di conquistare il primo posto nelle chart con l’album che porta il titolo della canzone eurovisiva. La canzone in questione è un grande inno di pace ma anche una straziante richiesta di perdono:

Se potessi cantare un’ultima canzone prima che il mondo finisca /Se potessi cantare un’ultima canzone per dirti addio

Se potessi cantare un’ultima canzone a tutti i miei figli /Se potessi cantare un’ultima canzone prima di morire

Se potessi cantare un’ultima canzone ai miei genitori /Se potessi cantare un’ultima canzone con tutti i miei amici

Se potessi cantare un’ultima canzone a tutti quelli che ho ferito /E implorare il loro perdono prima che questa vita finisca

Recentemente il gruppo tedesco era uscito con altri due singoli, in attesa di pubblicare il nuovo lavoro. Ma sono usciti anche con la cover di “Cha Cha Cha” di Käärijä, da loro realizzata nelle settimane precedenti all’Eurovision, quando sul loro canale hanno presentato tutti i loro avversari. Una versione che mescola l’EDM al rock decisamente interessante.

