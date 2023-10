“Manette” è il banger per l’autunno della ex X Factor Beatrice Quinta

Torna sulle scene una delle protagoniste della scorsa edizione di X Factor, la discussa Beatrice Quinta. La cantante siciliana esce in questi giorni con “Manette“, un banger non da poco, in collaborazione con Villabanks, al secolo Vieri Igor Trexler, trapper ravennate ancora non notissimo ma in rampa di lancio (quest’estate lo abbiamo sentito in “Caramelo” con Shiva e Rvfv, prodotto da Ava). Si conferma dunque per lei l’argomento del sesso ed in generale della pratica amorosa.

Dopo “Sesso”, il singolo presentato lo scorso anno nel corso della trasmissione, è uscito infatti “Attrazione fatale”, ma è finalmente con questo terzo singolo che sembra compiuta l’operazione di artista pop piena. Il suo nome circola fra quelli che potrebbero essere presenti al Festival di Sanremo: sarebbe sicuramente una sorpresa visto che a livello discografico non ha per ora riscontri importanti, ma anche una grande occasione.

Intanto, parla ai suoi colleghi impegnati ad X Factor: “Ricordatevi perché avete scelto di farlo e pensateci prima di salire sul palco. E’ comunque impegnativo, quando sei nel turbine devi avere forza di volontà. Non è un percorso mentalmente facile, devi essere bravo a saperlo gestire”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...