Top of the charts: Dua Lipa, Doja Cat e Drake padroni d’Europa

Ai primi posti delle charts in Europa troviamo ancora Dua Lipa, Doja Cat e Drake. Ma attenzione ai Rolling Stones



SINGOLI: Pasha Nanën- Zuna & Dardy

ALBUM: Bipolar-Tayna



SINGOLI: Paint the town red – Doja Cat

ALBUM:For all the dogs- Drake



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Koa Garantie- Chris Steger



SINGOLI:Parol- Aygün Kazımova

ALBUM: Utopia- Travis Scott



SINGOLI Fiandre:Dance the night- Dua Lipa

SINGOLI Vallonia: Dance the night- Dua Lipa

RADIO Germanofona:La fille -Louane

ALBUM Fiandre: Joris-Metejoor

ALBUM Vallonia: Il Viaggio- Melanie De Blasio



SINGOLI:React- Switch disco ft Ella Henderson

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Dance the night- Dua Lipa

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI: Vzurou celou noc- PTK

ALBUM: Sobe vernwy-Skwor



SINGOLI:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI nazionali:Meni treba tako malo-Vatra

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: 11-Nina Turkovic

ALBUM internazionali: Glupost Je Neuništiva-Kud Idijoti



SINGOLI:Skarpt Lys -Gilli

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI:Desire-Calvin Harris & Sam Smith

ALBUM: Melancholia- Tri dnja dozhdja



SINGOLI:Ghetto Love – Averagekidluke, Ibe

ALBUM:Merkittävät Erot- Behm



SINGOLI: Pétit génie- Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM: Charlotte-Vitaa



SINGOLI: Prada- Cässo-Raye & D Block Europe

ALBUM: Denk mal drūber nach -Ski Aggu



SINGOLI: Strangers- Kenya Grace

ALBUM:Sick Boi-Ren



SINGOLI nazionali: Monroe- Hawk, TOQUEL, Baghdad

SINGOLI internazionali: Greedy-Tate McRae

ALBUM: Enter Wu Tang Clan- Wy Tang Clan



SINGOLI: Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM:For all the dogs- Drake



SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM:Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Ish- Itay Levy

SINGOLI internazionali: The prince of Egypt – Mariah Carey & Withney Houston

ALBUM:In eulm-Jasmin Moallem



SINGOLI:Everyday – Takagi &Ketra ft Shiva, Anna, Geolier

ALBUM:Souvenir- Emma



SINGOLI: Greedy – Tate McRae

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI: Greedy – Tate McRae

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI nazionali: Strawberry-Aidan

SINGOLI internazionali:Adore u – Fred Again & Obongyajar

ALBUM: Nadie sabe lo que va a pasar mañana- Bad Bunny



SINGOLI: Maj-Macan

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI: Greedy- Tate Mc Rae

ALBUM:For all the dogs- Drake



SINGOLI:Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM: Dna- Danny Vera



SINGOLI: Nim Zajdzie Słońce- Smolasty & Doda

ALBUM:1-800-OŚWIECENIE- Taco Hemingway



SINGOLI: Tempo- Van Zee

ALBUM: The Dark Side Of The Moon Redux- Roger Waters



SINGOLI nazionali:Totul Meu – Adi ft Holly Molly

SINGOLI internazionali: Slow slow- Jason Derulo

ALBUM: Sir PartyPackz al III-lea- Aerozen



SINGOLI: Don’t think twice- Rita Ora

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



RADIO: Fino al giorno nuovo- Negramaro ft Fabri Fibra



SINGOLI nazionali: Dam Dam Dam- Aleksandra Prijovic

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: Ljuštura-Edita



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: President of Sexico-Stein 27



SINGOLI nazionali: Prepovedana – Siddharta

SINGOLI internazionali: Atomic City-U2

ALBUM: Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM:Alpha- Aitana



SINGOLI:Automatic- C.Gambino

ALBUM:Superlativ 97 – Thomas Sternström



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: Tradition- Bligg



SINGOLI:Olumusum Leyla- Buray

ALBUM: Romantik-Motive



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Bjerjezhi mjenje- Klavdia Petrivna



SINGOLI:Valencia – Tomi x VALMAR

ALBUM: Kopaszkutya- Hobo Blues Band

