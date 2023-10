Dilara Kazimova torna con il nuovo singolo “Dəli”

La provenienza è l’Azerbaigian ma sembra il Medio Oriente da un lato per le sonorità e il Giappone per il visual. Il ritorno sulla scena musicale di Dilara Kazimova dopo qualche anno di lontananza dal mainstream dell’Est europeo, si caratterizza per un banger niente male, che non soffre l’utilizzo della lingua turca. “Dəli” è un pezzo che funziona e si fa ballare e che per il momento esce solo in singolo.

Lanciata dalla franchigia ucraina di The Voice ed oggi trentanovenne, Kazimova ha rappresentato la tv di Baku all’Eurovision 2014 con l’oscura ballata di produzione svedese “Start a fire”, appena ventiduesima sul palco di Copenaghen.

Successivamente ha continuato ad alternare produzioni in inglese (come l’interessante “Running“) a quelle in lingua turca, dove però ha prodotto il meglio, con sonorità molto internazionali (notevole anche “Xarsima“). Nel 2022 si esibita all’Eurovillage di Baku in un evento per promuovere la cooperazione fra Azerbaigian ed Unione Europea.

