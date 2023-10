“Lifeline” è il nuovo banger di Glockenbach (ft Ella Henderson)

Continua la scia di clamorosi banger radiofonici del collettivo di producers tedeschi Glockenbach. Esplosi negli ultimi due anni, recentemente erano arrivati nelle radio e nelle charts di tutta Europa con “Feel the love”, in cui mette la voce la cantante e vocalist islandese Asdis Maria Vidarsdottir (ne avevamo parlato qui). adesso arriva “Lifeline”, dove la voce è invece di una abituata a questo tipo di produzioni, ovvero l’inglese Ella Henderson.

Lanciata da X Factor nel lontano 2012, Ella Henderson ha pubblicato appena due album (dei quali il secondo lo scorso anno, il suo maggior successo “Ghost” data ormai 2014), ma ha conquistato diversi riconoscimenti proprio con questi featuring su produzioni dance ed EDM conme “”Crazy What Love Can Do” di David Guetta insieme a Becky Hill, la recentissima “React” degli Switch Disco, tuttora prima in classifica in alcuni Paesi, “We got love” con Sigala e “21 Reasons” con Nathan Dawe.

La crew tedesca invece, disco d’oro in patria con “Redlight” insieme ai ClockClock ma otto dischi d’oro complessivi con i loro singoli, in giro per l’Europa, si preparano ad inanellare uno dei probabilissimi successi dell’inverno alle porte. La caratteristica del progetto è che non è ben chiaro quanti producers si nascondano dietro di esso, anche visto il fatto che sono rappresentati nei loro live da una sola figura mascherata.

