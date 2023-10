X Factor 2023, la conferenza stampa dei live. Laura Pausini prima ospite

È andata in scena questa mattina dalla X Factor Arena di Assago (MI) la conferenza stampa dei live di X Factor 2023. Per questo martedì mattina, la scaletta prevedeva due blocchi: la presentazione delle squadre e degli artisti seguita poi dalla conferenza stampa vera e propria.

I due grandi annunci sono relativi a Gianluca Gazzoli, che quest’anno condurrà Ante Factor prima di ogni live, e Laura Pausini, che sarà ospite del primo live previsto per giovedì 26 alle 21:15 in diretta su Sky Uno.

La presentazione delle squadre

“Buongiorno popolo di X Factor!”, è il modo con cui Francesca Michielin, conduttrice del talent e della conferenza stampa, si presenta al pubblico di giornalisti sulle note di “Party Rock Anthem” degli LMFAO, colonna sonora di questa edizione. L’artista di Bassano del Grappa, al timone del talent per il secondo anno, ha dunque presentato le squadre e gli artisti in gara.

Squadra Morgan

Ad aprire le danze è Morgan, che alla domanda su come affronterà il talent risponde: “Temo che sembrerò Morgan, mi sono ispirato a lui, mi hanno detto che gli somiglio, però i ragazzi sono sempre diversi, Morgan ne ha fatte tante di edizioni e dice che dipende solo da loro (gli artisti, ndr.).

Loro mi piacciono, non so se è lo stesso per Morgan. Vedete, ci sono i ragazzi mascherati (Animaux Formidables, ndr.) che hanno il problema della maschera, a me della maschera non importa, hanno un sound e un approccio musicale che a me piace e non sembrano italiani e la cosa non è banale. La musica italiana è pesante, spesso è melensa, spesso non siamo capaci di fare il rock e loro lo sanno fare, in inghilterra spaccherebbero.

Poi abbiamo l’esistenzialista (Selmi, ndr.), spazio ai sentimenti, ha una voce che può cantare quello che vuole, è preparato tecnicamente ed emotivamente può dare molto, è scientifico, completo. Poi abbiamo i ragazzi che mi chiamano nonno (Sickteens, ndr.), con loro c’è il conflitto, l’attrito e questo è bello: loro sono giovani, è ovvio che devono avere questo atteggiamento, devono pensare di essere meglio dei vecchi. Loro stanno studiando molto, avevo l’idea di far conoscere molti generi che magari non conoscono e X Factor è un’opportunità per questo, usciranno bravissimi tecnicamente e una boyband.”

Sickteens: “Ci stiamo preparando tutti, siamo agitati ma bravi a nasconderlo, abbiamo un’ottima guida”

Selmi: “Mi aspetto tanta emozione, tanto coinvolgimento e la magia di sempre”

Animaux Formidables: “Una parola sarebbe riduttiva, essere qui è già una grande vittoria, vogliamo divertirci e divertirvi con la nostra musica”.

Squadra Dargen

Spazio dunque a Dargen, che racconta cosa cerca da questo X Factor: “Sto cercando insieme a loro una matrice da un punto di partenza he possa essere solido per fare un percorso in questo mestiere a partire da questo programma che ha una gara molto avvincente. Il risultato è relativamente importante, poi magari chi arriva ultimo ha anche successo ma anche uscire per primo ha i lati positivi. Io cerco i lati positivi dei ragazzi”

Settembre: “Cerco di prendermi il meglio di questa esperienza”

Stunt pilots: “Cerchiamo di divertirci tutti e legare con questa squadra e con gli altri concorrenti. È importante viverci il presente. Abbiamo chiesto di avere tutte le ore possibili in sala prove per godercele. Poi siamo fortunati perché al loft siamo tutti molto uniti, ci si guarda in faccia, non abbiamo le sveglie o internet”

Il solito dandy: “Sono felice, non mi aspetto nulla ma è come quando pranzi e poi vai in acqua con tua madre che strilla, e allora pensi, nuoto sperando che non mi venga la congestione”

Squadra Fedez

Arriva anche Fedez con la sua squadra. “Sono felice di vederti Fede”, gli dice la Michielin. “Anch’io, Franci”, risponde Fedez. Scambio di convenevoli per due artisti e amici che hanno avuto problemi di salute. Fedez, sintetico, presenta il suo progetto per questa edizione: “Cerco di dare delle canzoni giuste nella speranza che non escano da questa competizione. Vado a compensare la lunghezza di Morgan”

Asia: “Spero di dare il meglio, l’obiettivo è spaccare. Sono abbastanza fiera di quello che porterò al primo live”

Maria Tomba: “Sarò sintetica: show”

Sara Fine: “Spero di portare il mio biglietto da visita nella performance”.

Squadra Ambra

Dulcis in fundo è il turno della squadra di Ambra: “Sembriamo gli emotivi anonimi, siamo i piagnorroici. Quest’anno sto dove voglio stare, l’anno scorso cercavo di capire e quest’anno ho capito. Mi piacciono molto i miei emotivi anonimi, faremo un calendario delle emozioni nel 2024 e portiamo noi stessi”

Matteo Alieno: “Per quanto mi riguarda voglio scoprire come sono non montato, nel senso non costruito dal programma. Spero di parlare con le altre persone, non con la voce ma parlare in un modo che non si veda solo come sto sul palco ma proprio parlare con chi ci sta guardando”

Angelica Bove: “Matteo dice sempre quello che voglio dire pure io. La comunicazione è importantissima, si arriva prima per noi stessi, voglio trasmettere con la mia musica”

Gaetano: “È come un’interrogazione, mi piace. Rispetto ai pezzi che ho portato, a ciò che vorrei portare, al lavoro che ho fatto con Ambra c’è stato un treno enorme di emozione e di forza, siamo riusciti a trovare la chiave giusta per un bel percorso”

La conferenza stampa

Inizia dunque la conferenza stampa vera e propria, in cui intervengono Francesca Michielin, Antonella D’Errico, Paola Costa, Laccio e Shake, Gigi Antonini, Antonio Filippelli e Gianluca Gazzoli.

Francesca Michielin: “L’anno scorso c’era grande emozione, quest’anno c’è solo grande forza e voglia di cominciare. Amo la musica più di ogni altra cosa e deve parlare al di là delle sovrastrutture, ma qui la musica è sempre centrale. Quest0’anno sento dei timbri stupendi, delle voci anche fragili, vedo se posso rubare in prestito un termine da Simona Ventura, mia giudice all’epoca, tanti diamanti più o meno grezzi che ben lavorati possono fare tante cose belle.”

Antonella D’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia: “Siamo contenti di essere a quella che si chiama ufficialmente X Factor Arena, saluto Francesca e i giudici e faccio un bentornato di cuore a Federico. Avevamo fatto una dichiarazione di intenti a settembre, lavorare su diamanti grezzi, ci siamo concentrati su ragazzi che sono arrivati con tutta la loro autenticità e con cui sarà molto bello lavorare con i giudici per vederli fiorire.

C’è molta varietà in tuti loro, ognuno ha cose molto belle ed è bello lavorare con loro dal principio. Le audizioni sono state molto apprezzate, poi c’è stato uno spostamento verso la visione On Demand, abbiamo superato i risultati dell’anno scorso e siamo a 2 milioni tra pay e free.

Abbiamo dedicato un pensiero all’Ante Factor, che precede la gara, scegliendo Gianluca Gazzoli. Last but not least saremo sempre accompagnati da dei talenti molto affermati: nella prima puntata ci sarà Laura Pausini, dalla seconda in poi non ve lo dico ma ci saranno dei talenti che accompagneranno il percorso dei ragazzi.”

Paola Costa, capoprogetto X Factor Italia: “Li abbiamo messi tutti sotto come ogni anno, ma vengono sempre benissimo. Stanno sopra e sotto, dipende dai giorni. Si respira un’aria pulita, questa boccata d’aria fresca ce la regalano loro con le loro emozioni, sono veramente la cosa bella di tutto questo al di là di giudici, televoto, televisioni, ed è tutto quello che conta al di là di tutto. Siamo tutte persone che cercano di costruire un futuro a questi ragazzi al di là della gara, sul palco e dietro le quinte”.

Laccio e Shake, direzione creativa: “Ci dobbiamo aspettare un percorso, mai come quest’anno ci sarà una partenza che li vedrà protagonisti del palco. Gestiranno lo spazio senza ingombri, danzatori vicini, entreremo dopo con tutto quanto. Grazie allo studio nuovo, che ha una tecnologia nuova ed elementi nuovi non abbiamo dovuto aggiungere nulla senza aggiungere difficoltà ulteriori: partiamo da loro con luci, colori grafiche e un look”

Gigi Antonini, regia: “X Factor è una grande squadra che ogni anno si rimette al servizio della squadra e della sperimentazione, ci si rimette in discussione anche quando va bene e c’è uno stimolo ad andare avanti ed è quasi un’anomalia nel mondo televisivo: c’è sempre una scintilla che alza l’asticella più avanti nel modo di raccontare.

In questa prima puntata coi siamo confrontati con un artista sul palco da solo, un racconto diverso che sia fotografico con Ivan Pierri, di regia o musicale. È fare gruppo in maniera interessante senza mai sederci e sperimentando sempre”

Antonio Filippelli, direzione musicale: “È un lavoro abbastanza impegnativo, abbiamo alzato l’asticella perché non ci saranno producer e i giudici saranno più presenti insieme ai ragazzi, a me e alla squadra. Il nostro partner sarà Warner Music Italy che ci sta già dando un supporto per le playlist con le cover e per quel che riguarda gli inediti dei ragazzi.”

Gianluca Gazzoli, conduttore Ante Factor: “Mi piace molto provare a raccontare storie di ispirazione e qui ci sono dentro, ne sono nate molte, cercare di portare il pubblico dietro le quinte ed empatizzare con loro e con i ragazzi è una grandissima occasione”.

