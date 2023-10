Top of the charts: vetta per Iñigo Quintero, The Rolling Stones e Taylor Swift

Il fenomeno Iñigo Quintero di cui avevamo parlato qui, passa da TikTok alla vetta delle charts internazionali: la canzone “Si no estas” è in testa in tutti i principali Paesi. Fra gli album in testa il niovo dei Rolling Stones “Hackney Diamonds” e la reincisione di “1989” di Taylor Swift.



SINGOLI: Pasha Nanën- Zuna & Dardy

ALBUM: Bipolar-Tayna



SINGOLI: Sponsor tvoih probljem- Guf & A.V.G

ALBUM:AA LANGUAGE 2-Aarne



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: Koa Garantie- Chris Steger



SINGOLI:Parol- Aygün Kazımova

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI Fiandre:Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

SINGOLI Vallonia: Si no estas – Iñigo Quintero

RADIO Germanofona:Trustefall – Pink

ALBUM Fiandre: Hackney Diamonds- The Rolling Stones

ALBUM Vallonia: Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI:Don’t think twice- Rita Ora

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI: Dopamin- Viktor Sheen

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI nazionali:Šta da radim-Igor Delač

SINGOLI internazionali: (It Goes Like) Nanana-Peggy Gou

ALBUM nazionali: Razdor (Reizdanje)- Majke

ALBUM internazionali: Glupost Je Neuništiva-Kud Idijoti



SINGOLI:Skarpt Lys -Gilli

ALBUM: DK Goat – Topgunn



SINGOLI:Panama Paberid- Reket

ALBUM: AA LANGUAGE 2-Aarne



SINGOLI:Taulut -Hugo Feat. Costi

ALBUM:Euro Musik- Cledos



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: Il le fallait- Favé



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI: Strangers- Kenya Grace

ALBUM:Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI nazionali: G63- TOQUEL, Bloody Hawk

SINGOLI internazionali: Greedy-Tate McRae

ALBUM: Greatest Hits – Tom Petty & The Heartbreakers



SINGOLI: Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM:Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI:Skina- Patri!k & Luigi

ALBUM:Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI nazionali:- Ish- Itay Levy

SINGOLI internazionali: The prince of Egypt – Mariah Carey & Withney Houston

ALBUM:1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Everyday – Takagi &Ketra ft Shiva, Anna, Geolier

ALBUM:Relax- Calcutta



SINGOLI: Greedy – Tate McRae

ALBUM: AA LANGUAGE 2-Aarne



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI: Greedy – Tate McRae

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Strawberry-Aidan

SINGOLI internazionali:Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI: Pop Star -Coco & Clair Clair & Chaeyoung

ALBUM: AA LANGUAGE 2-Aarne



SINGOLI: Greedy- Tate Mc Rae

ALBUM:Hackney Diamond- The Rolling Stones



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI: Od nowa- Kwiat Jabłoni

ALBUM: Pokaz slajdów- Kwiat Jabłoni



SINGOLI: Tempo- Van Zee

ALBUM: Tomorrow X Together – The Name Chapter: Freefall



SINGOLI nazionali: Inseparabili -3 Sud Est ft Anda

SINGOLI internazionali: Slow slow- Jason Derulo

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI: Accidents Are Not Random-Mot

ALBUM: AA LANGUAGE 2-Aarne



RADIO: Un’altra storia – Marco Mengoni feat. Franco 126



SINGOLI nazionali: Superstar-Seksi

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Dopamin- Viktor Sheen

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI nazionali: Lepe besede – Neisha

SINGOLI internazionali: Atomic City-U2

ALBUM:1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Monaco-Bad Bunny

ALBUM:Nadie sabe lo que va a pasar mañana- Bad Bunny



SINGOLI:Det Kommer aldrig va over for mig: Spotify Singles- Veronica Maggio

ALBUM:Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: Nadie sabe lo que va a pasar mañana- Bad Bunny



SINGOLI:Olumusum Leyla- Buray

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:AA LANGUAGE 2-Aarne



SINGOLI:Rampampam- DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

ALBUM: Karcolatok- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...