Junior Eurovision Song Contest 2023: ecco i 16 brani in concorso a Nizza

Manca ormai pochissimo allo Junior Eurovision 2023 e dunque è il caso di riascoltare, con la pubblicazione dell’ultimo brano, le 16 canzoni in concorso. Va ricordato che contrariamente alla versione senior, allo Junior Eurovision il televoto è rimpiazzato da un voto online che consente anche di supportare gli artisti del proprio Paese. Questo si aprirà alle 20 del 24 novembre, fino ad un minuto prima del via della finale secca.

Lo Junior Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà il 26 novembre prossimo alle 16 al Palais Nikaïa di Nizza, dopo che France Télévision ha accettato nuovamente di ospitare la rassegna a seguito della vittoria a Yerevan di Lissandro con “Oh Maman”: contrariamente alla versione senior, allo Junior non c’è infatti l’obbligo di ospitare per chi vincere, ma solo un diritto di prelazione.

Saranno 16 le nazioni in gara, col debutto dell’Estonia ed il ritorno della Germania: per la prima volta dunque saranno in concorso tutti i Big 5 del concorso dei grandi.

Albania- Viola Gjyzeli “Bota Ime” (vincitrice del concorso di Junior Fest)

Armenia- Yan Girls “Do it my way” (scelta interna)

Estonia- Arhanna Sandra Arbma “ Hoiame kokku ” ( vincitrice del concorso Tähtede Lava)

” ( vincitrice del concorso Tähtede Lava) Francia – Zoé Clauzure “Cœur” (scelta interna)

Georgia- Anastasia & Ranina “Over the Sky”(vincitrice del concorso Ranina e finalisti dello stesso concorso)

Germania- Fia -“Onhe wohrte” (vincitrice concorso indetto da Kika TV)

Irlanda- Jessica McKean- “Aisling” (vincitrice concorso di selezione)

Italia – Melissa & Ranya – “Un mondo giusto” (selezione interna, vincitrice e finalista The Voice Kids)

Macedonia del Nord- Tamara Grujeska “Kaži mi, kaži mi koj” (selezione interna)

Malta- Yulan Law (vincitrice del concorso di selezione, ex The Voice Kids)

Paesi Bassi- Sep and Jasmijn “Holding On to You” (vincitrici dello Junior Songfestival)

Polonia -Maja Krzyżewska “I just need a friend” (vincitrisce del concorso di selezione)

Portogallo- Júlia Machado (selezione interna, vincitrice The Voice Kids)

Regno Unito- Stand Uniqu3 “Back to life” (scelta interna)

Spagna- Sandra Valero ( selezione interna, ex The Voice Kids)

Ucraina- Anastasia Dymyd -“Kvitka” (vincitrice del concorso di selezione)

L’Italia- che trasmetterà l’evento su Rai 2 col commento di Mario Acampa – sarà in gara con Melissa Agliottone e Ranya Moufidi, rispettivamente vincitrice e finalista di The Voice Kids.

