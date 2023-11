X Factor 2023, secondo live: entrano gli Astromare, eliminata Asia Leva

Asia Leva è la seconda eliminata di X Factor. La rapper paga forse la poca simpatia e l’eccessivo richiamo alle specialiste americane del settore, ma lo fa in una puntata nella quale non meritava di andare al ballottaggio, deciso poi dal tilt per la parità del verdetto dei giudici. Si salva Gaetano De Caro, anche lui immeritatamente al ballottaggio, che però non ha potuto eseguire live in quanto minorenne.

Si parte con lo spareggio fra i due migliori degli eliminati in precedenza:

Anna Castiglia- Un tempo piccolo (Franco Califano): Prova non diversa da quella che avevamo sentito agli Home Visit, quindi non la sua migliore. Però insomma. La differenza con gli altri è piuttosto netta.

Astromare – Whole Lot of Shakin’ Going On e Great Balls of fire (Jerry Lee Lewis): Continuo ad insistere sul fatto che non ce li vedo a cantare cose lontane da questo genere. Il che in un talent come X Factor è limitativo assai.

Vincono gli Astromare, francamente è incredibile. Vanno nella squadra di Morgan.

PRIMA MANCHE

Team Fedez

Maria Tomba – You Shook Me All Night Long (AC/DC): Le piace il pezzo, si sente. Tira fuori l’anima rock e anche la voce. La sua prova migliore da quando è nello show, comprese le esibizioni di selezione. Laccio conosce l’Eurovision e gli ha regalato la stessa scenografia di Mae Muller a Liverpool.

Team Dargen D’Amico

Stunt Pilots – Englishman in New York (Sting): Loro sono anche bravi (qualche incertezza però, in questo caso), ma l’arrangiamento rock distrugge la bellezza di questa canzone e quindi danneggia l’esibizione.

Il Solito Dandy – Giulia (Gianni Togni): Gianni Togni che campiona i Daft Punk su una base EDM che sembra il remix che ne fece Gabry Ponte. Ce n’è abbastanza perchè l’interprete originale chieda i danni (ma non a lui attenzione, che l’ha cantata bene).

Team Ambra:

Gaetano De Caro – Dancing On My Own (Robyn, nella versione di Calum Scott): Arriva diretto e preciso, ma come la compagna di squadra è molto attento a fare il compito piuttosto che far passare la sua anima. Però non sbaglia nulla e ha una voce bellissima. Va al ballottaggio, a sorpresa.

Angelica – Love Me Again (John Newman): Esce dalla comfort zone e non ne soffre. Il groove di John Newman gli entra nelle vene e la pervade. Sempre molto intonata, lo canta con la giusta leggerezza. Forse un po’ freddina, ma tecnicamente perfetta.

Team Morgan

SELMI – No Surprises (Radiohead): Pezzo non facile, fa un po’ fatica inizialmente a dominarlo, però piano piano trova la giusta strada. La fa nella tonalità originale e con gli arrangiamenti originali e questo è un valore aggiunto.

SECONDA MANCHE

Team Fedez

SARAFINE – Eleanor Rigby (The Beatles): Come al solito produzione di altissimo livello, con un arrangiamento EDM che valorizza un pezzo già bellissimo. La migliore per distacco, è nettamente la più pronta anche per un futuro discografico ed anche per palchi importanti.

ASIA – All The Stars (Kendrick Lamar, SZA): Si libera del costume da cosplayer delle rapper americane e va sicuramente meglio, su un pezzo molto difficile. Lei ha voce e si sente, è in crescita. Molto attenta a restare nei margini, nel complesso ne esce bene. Ballottaggio, paga sicuramente tutto il pregresso.

Team Dargen D’Amico

SETTEMBRE – Chiagne (Geolier ft. Lazza, Takagi & Ketra): Siamo ancora nella sua comfort zone, sicuramente molto a suo agio su queste cose e vocalmente è molto bravo. Bisogna sentirlo sicuramente su altro ma innegabilmente è fra i migliori della serata.

Team Ambra:

Matteo Alieno – Dio mio no (Lucio Battisti): Proposto in una versione diversa dal solito, con un brano non particolarmente famoso di Battisti, dimostra quella versatilità che è necessaria per un talent show come X Factor. Molto diretto, intonato, suona anche bene. Fra i migliori della serata.

Team Morgan

SickTeens – Voices (Russ Ballard): La cantano per forza, perchè devono, ma non è roba loro, anche se alla fine non sbagliano quasi niente e il frontman canta bene. Ma è tutto il contesto che è sbagliato: ad X Factor si fanno anche le cose che non si conoscono, senza fiatare. Altrimenti è meglio stare fuori.

Astromare- Don’t stop me now (Queen): Sbagliano tutto lo sbagliabile all’inizio, non sono nemmeno così efficaci a livello canoro: è la conferma che messi alla prova su qualcosa che sia più canto e meno show hanno grossi problemi. Il brano se lo sono ovviamente auto-assegnati, è un’autorete clamorosa, con l’aggravante dello stesso numero di spettacolo.

BALLOTTAGGIO

Gaetano De Caro (It’s a man’s man’s world di James Brown) vs ASIA (Bang Bang di Ariana Grande ft Jessie J , Nicki Minaj) : Ballottaggio non giudicabile perchè De Caro si esibisce con una clip essendo minorenne.



