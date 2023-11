Alla scoperta di Bulgarian Cartrader: l’EDM che arriva dall’Est

Il suo nome è comparso fra i 15 selezionati da esperti internazionali come candidati ai Music Moves Europe Awards, e non c’è dubbio che si tratti di uno dei nomi più interessanti della scena elettronica attuale. Bulgarian Cartrider è il moniker di Daniel Stoyanov, musicista, polistrumentista e ballerino nato a Sofia ma di stanza in Germania. Proprio lì si è affermato lavorando su due fronti: da un lato come producer e dall’altro come ballerino di salsa, corista e compositore per Solomun, Casper e i SEEED.

“Lab” è il singolo migliore di quelli prodotti, con sonorità che ricordano gli antichi computers degli anni 80, ma le cose interessanti, tutte contenute nell’album d’esordio “Motor songs“, che è uscito a fine 2022. Fra le cose migliori anche “Embrace”- che dura ben 8 minuti e mezzo – e il brevisssimo “Mistamoon“.

A lanciarlo a livello internazionale è stato però il singolo “No other drug”, con il quale è arrivato all’improvviso nella scena indie nel 2021: una canzone pop infusa di good vibes e melodie baciate dal sole. Ancora una volta, la vaghezza della parola “pop” è molto utile per riassumere l’approccio globale di questo cantautore, che abbatte le barriere tra i generi per mescolare tutte le sue ossessioni.

Per lui recentemente anche alcune esibizioni allo Show Night showcase di Los Angeles.

