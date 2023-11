MTV European Music Awards 2023: doppietta Måneskin. Tutti i premiati

Gli MTV EMA – European Music Awards 2023, il rinomato riconoscimento per i migliori progetti musicali dell’anno, sono stati ufficialmente assegnati. Questo prestigioso evento, organizzato da MTV, avrebbe dovuto tenersi domenica 5 novembre al Palazzo delle esposizioni di Paris Villepinte, ma la cerimonia di consegna è stata annullato a causa di preoccupazioni per la sicurezza, considerando il contesto di guerra in corso in Medio Oriente e i rischi di conflitti tra le comunità ebraiche e musulmane in Francia.

Nonostante l’annullamento della cerimonia, MTV ha comunicato i nomi dei vincitori, selezionati come di consueto attraverso votazioni online. I rispettivi premi verranno consegnati in un secondo momento, quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno. Quattro riconoscimenti per gli artisti già partecipanti all’Eurovision.

I Måneskin, già vincitori del premio Best Rock nel 2021, hanno ottenuto nuovamente il riconoscimento. confermando la loro crescente popolarità in Europa. Hanno anche portato a casa il premio Best Italian Act, che era loro sfuggito nel momento del trionfo all’Eurovision, battendo Annalisa, Lazza, Elodie e The Kolors. Il gruppo era inoltre candidato per il Best Group, che per il momento non sembra essere ancora stato assegnato e per il Best Live, ma in questa categoria la vittoria è andata a Taylor Swift.

La Finlandia fa suo il Best Nordic Act ha festeggiato una vittoria nel Best Nordic Act, grazie a Käärijä, secondo all’Eurovision 2023, superando la vincitrice e la quarta di Liverpool, ovvero Loreen e Alessandra Mele. Bel colpo di Gjon’s Tears nel Best Swiss Act per la seconda volta, anche in questo caso dopo la vittoria del 2021: grande sconfitto il rapper Stress.

Sconfitti S10 nel Best Dutch e Sam Ryder nel Push. A livello assoluto, tre premi per Taylor Swift (Artist, Live e Video), due premi per Nicki Minaj (US e Hip Hop). Ragguardevole in Spagna il successo della drag queen Samantha Hudson, soprattutto vista la concorrenza (Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Lola Índigo, Quevedo), mentre la sfida fra superbig delle charts in Germania premia il rapper Kontra K (battuti Nina Chuba, Ayilva, Apache 207, Ski Aggu e Luciano). Di non minore rilevanza la vittoria di Tom Grennan nel Regno Unito, di fronte a Sam Smith e Central Cee. Non assegnato il premio in Israele (concorrevano Noa Kirel e Anna Zak).

Premi assoluti

Best Afrobeats: Rema 🇳🇬

Best Alternative: Lana Del Rey 🇺🇸

Best Artist: Taylor Swift 🇺🇸

Best Collaboration: KAROL G and Shakira – “TQG” 🇨🇴

Best Electronic: David Guetta 🇫🇷

Best Hip Hop: Nicki Minaj 🇹🇹 🇺🇸

Best K-Pop: Jung Kook 🇰🇷

Best Latin: Anitta 🇧🇷

Best Live: Taylor Swift 🇺🇸

Best New: Peso Pluma 🇲🇽

Best Pop: Billie Eilish 🇺🇸

Best Push: Tomorrow X Together 🇰🇷

Best R&B: Chris Brown 🇺🇸

Best Rock: Maneskin 🇮🇹

Best Song: Jung Kook Featuring Latto – “Seven” 🇰🇷 🇺🇸

Best Video: Taylor Swift – “Anti-Hero” 🇺🇸

Premi regionali europei

🇳🇱 FLEMMING

🇫🇷 Bigflo & Oli

🇩🇪 Kontra K

🇭🇺 ajsa luna

🇮🇱 non assegnato

🇮🇹 Måneskin

Nordic: Käärijä 🇫🇮

🇵🇱 Doda

🇵🇹 Bispo

🇪🇸 Samantha Hudson

🇨🇭 Gjon’s Tears

🇮🇪🇬🇧 Tom Grennan

Premi regionali extra europei

African: Diamond Platnumz 🇹🇿

Asia: BE:FIRST 🇯🇵

🇦🇺 Kylie Minogue

🇧🇷 Matue

🇨🇦 Shania Twain

Caribbean: Young Miko 🇵🇷

🇮🇳 Tsumyoki

Lat Am North: Kenia OS 🇲🇽

Lat Am Central:Feid 🇨🇴

Lat Am South: Lali 🇦🇷

🇳🇿 SIX60

🇺🇸 Nicki Minaj 🇹🇹

