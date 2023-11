X Factor 2023, il terzo live: eliminato Gaetano De Caro

È andato in scena il terzo live di X Factor, un live a tema “musica ribelle”, in cui gli artisti hanno avuto modo di confrontarsi con un livello di difficoltà superiore. Chi deve lasciare il palco di X Factor è Gaetano De Caro, eliminato direttamente dai giudici quando, con un po’ più di tempo, avrebbe potuto fare grandi cose.

Il live è iniziato con gli ospiti, Colapesce Dimartino, che hanno cantato le loro hit sanremesi “Splash” e “Musica leggerissima” insieme agli artisti in gara, finalmente fuori dalle loro comfort zone. Un ottimo preludio per una puntata che può davvero mostrare, chi più e chi meno, ha possibilità di barcamenarsi tra generi diversi. Il duo si è esibito anche tra le due manche con l’ultimo singolo.

Prima Manche

TEAM DARGEN:

SETTEMBRE – Girls just want to have fun (Cyndi Lauper): Per questo brano, nel lavoro di produzione, SETTEMBRE si è avvalso dei cori (registrati) cantati da Maria Tomba, con cui pare possa nascere (o forse è già nata) una storia d’amore. Ma noi siamo qui per parlare di musica, non del contorno, e perciò possiamo dire che è stato a dir poco fortissimo. Performance energica, bello l’arrangiamento, molto bene l’esecuzione e belle anche le poche barre che ha rappato. Davvero eccellente.

Stunt Pilots – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli): Caterina ti prego perdonali, non sanno quello che fanno. Non ci siamo proprio, una cover che va a destrutturare un brano immortale, tutto estremamente forzato. Morgan li paragona a turnisti, non proprio un complimento. Con il look ricordano vagamente i Let 3 (quelli di Mama SC, per intenderci, quelli che in mutande sono andati all’Eurovision con il traktora), ma per il resto molto male. Vanno al ballottaggio.

TEAM AMBRA:

Matteo Alieno – Non è per sempre (Afterhours): Per questo brano, bellissimo e difficilissimo, Matteo Alieno ha avuto una patata bollente, ma è riuscito a non ustionarsi. Ha fatto suo il brano senza alcun problema, arrivando a cantare di testa, alzando l’ottava, spingendo sul diaframma ma senza mai strafare. Tutto molto bello, anche lo staging che è stato tutt’altro che semplice da mettere in scena.

Angelica – Generale (Francesco De Gregori): Angelica mi ha commosso. Sarà che, dopo aver raccontato per un’altra testata i primi mesi di guerra in Ucraina, sono rimasto segnato. Sarà che in una situazione come quella che viviamo, con l’ennesima guerra, mi sono immedesimato, ma qui avevo le lacrime agli occhi. Non è stata una performance perfetta, c’era una stecca che però è passata per un “gioco” fatto di proposito. È stata un’esibizione magica, intima, incantevole e travolgente. In una sola parola, meravigliosa.

TEAM MORGAN:

Astromare – Anyway (Genesis): Con questo pezzo il duo ha fatto molto più di un passo fuori dalla comfort zone. È evidente che Morgan, il loro giudice, voglia sbarazzarsene. Letteralmente presi e lanciati in un mare pieno di squali, ma “se li elimini non arriva Anna Castiglia” (come ha detto Dargen). Quando si dice fare il passo più lungo della gamba, ma anche giocare al suicidio.

TEAM FEDEZ:

Maria Tomba – Sono un ribelle mamma (Skiantos): Anche solo per aver portato gli Skiantos sul palco di X Factor, che è una scelta a dir poco coraggiosa, bisogna fare i complimenti a Fedez. Parlando di Maria e nello specifico della sua performance, ha funzionato perfettamente. Bello lo staging, singolari le cuscinate che il povero Fedez ha ricevuto, ma soprattutto molto bello il modo in cui Maria ha interpretato il brano.

Seconda Manche

TEAM AMBRA

Gaetano De Caro – Born this way (Lady Gaga): Lui la voce ce l’ha, forse era un po’ poco sciolto, ma è un percorso che va fatto passo dopo passo, una crescita costante. Un potenziale da animale da palcoscenico, con uno staging vagamente eurovisivo, però mancava qualcosa. Attenzione: non è male, ma può anche andare meglio. Va al ballottaggio

TEAM MORGAN:

SickTeens – Rebel rebel (David Bowie): Poco da dire, è stata un’esibizione buona. Hanno cantato bene, con grinta, energia, non hanno sbagliato una nota e hanno rivisitato il brano suonandolo a modo loro e l’hanno fatto veramente bene. David Bowie probabilmente sarebbe contento.

SELMI – La libertà (Giorgio Gaber): Due cose. Innanzitutto, grazie Morgan perche “La libertà” del maestro Gaber è un capolavoro e tutti, nessuno escluso, l’abbiamo cantata in coro. Va anche detto che è un brano estremamente difficile e, come detto da Fedez, si sentiva che SELMI non conoscesse il brano e mancava quell’emozione e quel trasporto che solo Gaber poteva regalare. Dargen paragona la canzone al karaoke, però nell’accezione positiva del termine perché ha cantato bene, e Morgan si infuria. In medio stat virtus, quindi ben eseguita ma mancava qualcosa.

TEAM FEDEZ:

SARAFINE – Get up, stand up (Bob Marley & The Wailers): Questa performance, presa per intero tale e quale, sarebbe un perfetto Interval Act per l’Eurovision Song Contest. È su un altro pianeta rispetto ai suoi “avversari”, anche spogliata del suo launchpad riesce a fare magie sul palco. La produzione è sua, il che la dice lunga sulla qualità di questa artista straordinaria. Una ventata d’aria fresca in quel deserto arido che è diventata la produzione musicale, con le dovute eccezioni, nell’ultimo periodo.

TEAM DARGEN:

Il Solito Dandy – Compagno di scuola (Antonello Venditti): Quando prendi una canzone e la fai tua il risultato è garantito. Così è stato anche in questo caso, con un’esecuzione molto intensa che fa percepire tutte le sfaccettature non solo del brano, ma anche dell’artista. Di sicuro Il Solito Dandy non ha sbagliato un colpo in questa performance, e si sentiva che qualcosa di personale in questa esibizione c’era. Molto molto bene.

Ballottaggio

Stunt Pilots (Kiss di Prince) vs Gaetano De Caro (Pensiero Stupendo di Patty Pravo): Sui cavalli di battaglia molto più a punto Gaetano De Caro, che se cantasse sempre così lasciandosi andare avrebbe la strada spianata per la finale. Gli Stunt Pilots invece hanno fatto troppo rumore, troppe urla, che su un brano come “Kiss” sono fuori luogo.

