Top of the charts: il coreano Jung Kook sfida Taylor Swift, continua la marcia Iñigo Quintero

Iñigo Quintero continua a dominare i singoli, mentre fra gli album il coreano Jung Kook, componente dei BTS incalza Taylow Swift col suo primo album da solista “Golden”.



SINGOLI: Pasha Nanën- Zuna & Dardy

ALBUM: Bingo-Meda



SINGOLI: Sponsor tvoih probljem- Guf & A.V.G

ALBUM:Ryush-Maneskin



SINGOLI:Liebe grusse – RAF Camora & Ski Aggu

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Parol- Aygün Kazımova

ALBUM: Mutasiya Davam Edir- F’rhyme



SINGOLI Fiandre:Prada- Cassö, Raye, D-Block Europe

SINGOLI Vallonia: Si no estas – Iñigo Quintero

RADIO Germanofona:Trustfall – Pink

ALBUM Fiandre: Metejoor- Joris

ALBUM Vallonia:Golden- Jung Kook

🇧🇾

SINGOLI:Don’t think twice- Rita Ora

ALBUM: Rock star- Stray Kids



SINGOLI:Greedy-Tate McRae

ALBUM: Love themes – Dilyana Georgieva, Valeri Vachev & Philharmonia Bulgarica



SINGOLI: Dopamin- Viktor Sheen

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: 1111-Toquel



SINGOLI nazionali:Ono nesto -Marko Škugor & Danijela Martinović

SINGOLI internazionali: Strangers – Kenya Grace

ALBUM nazionali: Razdor (Reizdanje)- Majke

ALBUM internazionali: Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI:Skarpt Lys -Gilli

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Desire- Calvin Harris & Sam Smith

ALBUM: väljateenitud- villemdrillem



SINGOLI:Taulut -Hugo Feat. Costi

ALBUM:Räppäri- ibe



SINGOLI: Petit Génie-Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI: Now and then – The Beatles

ALBUM:Blaue stunden-01099



SINGOLI: Now and then – The Beatles

ALBUM:1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: OAED- Snik & Ivan Greko

SINGOLI internazionali: Greedy-Tate McRae

ALBUM: Hackney Diamond- The Rolling Stones



SINGOLI: Stick season – Noah Kahan

ALBUM:1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Krumla-Iceguys

ALBUM:Hackney Diamonds- The Rolling Stones



SINGOLI nazionali:- Am Ysrael Chai – Eyal Golan

SINGOLI internazionali: I cant’ stop loving you- Ray Charles

ALBUM:In eulm-Jasmin Moallem



SINGOLI:Everyday – Takagi &Ketra ft Shiva, Anna, Geolier

ALBUM: CVLT – Salmo & Noyz Narcos

🇱🇻

SINGOLI: Greedy – Tate McRae

ALBUM: Rush-Maneskin



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Golden- Jung Kook



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: 11:11- Chris Brown



SINGOLI: Overdrive- Ofenbach ft Norma Jane Martine

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Why?-Gaia Cauchi

SINGOLI internazionali:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: 11:11- Chris Brown



SINGOLI: Sponsor tvoih probljem- Guf & A.V.G

ALBUM: Cristoforo Colombo- FRIENDLY THUG 52 NGG



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM:1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: Deena & Jim- Anouk



SINGOLI:Nim Zajdzie Słońce- Smolasty & Doda

ALBUM: TRYB KREATYWNY- Palion



SINGOLI:Carro-Barbara Bandeira

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Totul meu- Adi ft Holly Molly

SINGOLI internazionali:TQG – Karol G & Shakira

ALBUM: Cartea Junglei- IDK



SINGOLI: One with the wolves – Robin Schulz

ALBUM: Rock star- Stray Kids



RADIO: Ragazza sola-Annalisa



SINGOLI nazionali: Do Gole Koze- Breskvica

SINGOLI internazionali: Padam padam- Kylie Minogue

ALBUM: Remek Delo- Sanja Vucic



SINGOLI:Dopamin- Viktor Sheen

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI nazionali: Ironija – Nina Pušlar

SINGOLI internazionali: American town – Ed Sheeran

ALBUM:1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM:Nadie sabe lo que va a pasar mañana- Bad Bunny



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM:Spår av blod- Asme



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Olumusum Leyla- Buray

ALBUM: Drama – The 4th Mini Album- Aespa



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Players club 2-Obladaet



SINGOLI:Rampampam- DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

ALBUM: Égigérő- Kowalski meg a vega

