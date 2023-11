“Patagonia” di Dylan Morris: quando il pop canta in gallese

Il pop, quando si fa ascoltare, non ha barriere. In questo sito lo diciamo spesso e anzi il nostro motto è “Tutti i colori della musica” proprio perchè per noi la musica non ha barriere. Allora ecco che ci piace di tanto in tanto andare alla scoperta di produzioni meno note, come quelle che passano da Can I Gymru, il primo e unico concorso musicale in lingua gllese, che incorona la miglior canzone appunto del territorio, che poi va a rappresentare la Home Nation britannica al Pan Celtic Festival insieme a quelle di Scozia, Irlanda, Isola di Man, Cornovaglia e Bretagna

“Patagonia”, scritto dal musicista inglese – non gallese – Alistair James, un nome di buona fama nella scena indie, è il brano che ha rilanciato Dylan Morris, cantante con due EP all’attivo, entrambi in lingua gallese e che ha trionfato sul palco di Enillydd. Dylan Morris è diventato famoso durante la pandemia, quando su facebook ha iniziato ad esibirsi in varie cover raccogliendo un grande numero di fans. Da lì il suo debutto discografico che oggi lo ha portato a diventare un nome celebre nel panorama gallese e panceltico.

