Angelina Jordan: la nuova Amy Winehouse è norvegese ed ha 17 anni

Segnatevi il nome di Angelina Jordan perchè ne sentiremo parlare presto. Classe 2006, ha quindi appena compiuto 17 anni, ma per quanto sembra incredibile, è già sulla scena da diverso tempo. Quello che sentite qui sotto è “Love don’t let me go“, l’inedito dal sapore sixties, che rimanda tantissimo ad Amy Winehouse e che fa parte del suo nuovo album “Old Enough”. Il quarto, ma uno dei primi composto interamente di inediti.

Questa ragazza di Oslo, padre svedese, cresciuta negli Stati Uniti, è infatti esplosa nel 2014, a soli 7 anni quando emozionò tutti vincendo Norway’s Got Talent. Una sua cover di Billie Holiday è diventata virale nel Mondo e così è partita una precocissima carriera a suon di covers: tre album, di cui uno natalizio ed una fama che cresce e che nel 2020 arriva negli Usa. Partecipa infatti ad America’s Got Talent. The Champions, una sorta di “Coppa del Mondo” fra i vincitori della franchigia.

Ora arriva il lancio internazionale con questo brano ed il suo lavoro (che trovate in ascolto qui) che mira ai primi riscontri discografici dopo quelli radiofonici. E intanto tutti iniziano a paragonarla alla cantante statuintense, nel sound ma anche nell’immagine, con la quale lei gioca moltissimo.

Ah, a proposito, forse avete già sentito la sua voce: è lei infatti a cantare “We are the best”, la Fifa Football Awards 2022 Official Song insieme a colui che l’ha composta, il cantautore svedese di origine marocchina RedOne.

