Area Sanremo: fra i finalisti Omini, Fellow, Moà, Thomas e Serepocaiontas

Nomi noti e qualche novità interessente fra i 46 selezionati di Area Sanremo, il concorso di selezione che assegna quattro posti dei 12 per la finale di Sanremo Giovani del prossimi 19 dicembre, dalla quale usciranno tre artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per giocarsi il Festival di Sanremo 2024 con gli altri 23 che saranno annunciati da Amadeus il 3 dicembre al TG1 delle 13. Gli altri 8 sono già stati selezionati dalle case discogratiche.

Sabato 25 davanti alla commissione artistica, presieduta da Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival e composta da Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio De Stefani. Fra i 46 selezionati alcuni nomi noti: gli ex partecipanti di X Factor Giordana Petralia in arte Nausica, Omini e Fellow; Serepocaiontas, la suonatrice di ukulele che ogni mattina è in onda con Fiorello a Viva Rai Due; l’ex Amici Thomas Bocchimpani, già più volte vicino all’approdo al Festival, l’orvietana Moà, già vincitrice due anni fa e poi vista All Together Noww e Dalla strada al palco; il perugino John Andrew Lunghi, ex The Voice; Namida (Castrocaro); Paola Effe, scoperta a “Ti lascio una canzone”.

L’elenco dei selezionati

Sergio Andrei

Euphória

B.L.U.

Berzi

Thomas

Eneldia

Alibi

Elena Calaudi

Fellow

Vitania

Andrea Colonese

Mira Qui

Jaydar

Dienne

Dipinto

Paola Effe

Fuso & Superglam

Gianni Giove

Gobs

Ansia

Ventidue

Serepocaiontas

Alek

Omini

Jore

John Andrew Lunghi

Bluesy

Moà

Not Good

Lumen

Teseghella

V3n3r3

Ariele

Taty P

Nausica

Shori

Prim

Daniel

Namida

Memi

Roadelli

La Somma

Henrieta

Lele Mi

Bohème

Essenziale

