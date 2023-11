“Oral”, Bjork e Rosalia si uniscono in duetto a scopo benefico

Due grandi big della musica internazionale, in fondo non così diverse, si uniscono a scopo benefico. L’islandese Bjork ha chiamato la spagnola Rosalia ed insieme hanno inciso “Oral”, un brano intenso che è uscito in singolo e che hanno rilasciato per beneficenza. Tutto il ricavato della canzone – ma sono possibili anche donazioni spontanee – vanno ad una organizzazione no profit per combattere la piscicoltura a cielo aperto in Islanda. Le loro case discografiche hanno accettato di fare lo stesso.

Tutti i fondi raccolti serviranno a sostenere le spese legali dei manifestanti, adottando misure per fermare lo sviluppo di allevamenti intensivi che danneggiano la fauna selvatica, deformano i pesci e mettono a rischio il DNA e la sopravvivenza del salmone. Non si tratta in realtà di una canzone nuova, ma di un brano che non è mai stato pubblicato a livello commerciale: Bjork lo incise alla fine degli anni 90, senza però ritenerla idonea per l’inserimento negli album. Ora il brano trova nuova vita in questa modalità.

