Dua Lipa porta in testa “Houdini”, tiene ancora Taylor Swift

Tutta al femminile ancora la classifica nei vari Paesi, comandata da Dua Lipa, Taylor Swift e Kenya Grace



SINGOLI: Pasha Nanën- Zuna & Dardy

ALBUM: Bingo-Meda



SINGOLI: Indzanic Avel -Sirusho feat. Victor Espinola

ALBUM: Varskva -Big Baby Tape



SINGOLI:Liebe grusse -RAF Camora & Ski Aggu

ALBUM:Rock star- Stray Kids



SINGOLI:Parol- Aygün Kazımova

ALBUM: Varskva -Big Baby Tape



SINGOLI Fiandre:Houdini-Dua Lipa

SINGOLI Vallonia: Si no estas – Iñigo Quintero

RADIO Germanofona:Angry – The Rolling Stones

ALBUM Fiandre: De 3 biggetjes K3 Musical

ALBUM Vallonia:Made In Rock’n’Roll- Johnny Hallyday



SINGOLI:Don’t think twice- Rita Ora

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Strangers- Kenya Grace

ALBUM: Album- Molec



SINGOLI: Dopamin- Viktor Sheen

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI:Greedy – Tate McRae

ALBUM: 1111-Toquel



SINGOLI nazionali:Ono nesto -Marko Škugor & Danijela Martinović

SINGOLI internazionali: Strangers – Kenya Grace

ALBUM nazionali: Razdor (Reizdanje)- Majke

ALBUM internazionali: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:555- Gilli &Kesi

ALBUM: Championship -Jamaika



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM:Varskva -Big Baby Tape



SINGOLI:Silkkii- Davi feat. Joalin

ALBUM:Räppäri- ibe



SINGOLI: Petit Génie-Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM:À 2 à 3- Vianney



SINGOLI: Prada- Cässo, Raye & D Block Europe

ALBUM:Weihnacht – Andrea Berg



SINGOLI: Lovin’on me – Jack Harlow

ALBUM:Theatre of the absurd pts c’est la vie – Madness



SINGOLI nazionali: 3:15- Toquel

SINGOLI internazionali: Houdini-Dua Lipa

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI: Stick season – Noah Kahan

ALBUM:1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI:Skína- PATRI!K, Luigi

ALBUM:Snjókorn falla- Laddi



SINGOLI nazionali:- Am Ysrael Chai – Eyal Golan

SINGOLI internazionali: Therefore I am- Billie Eilish

ALBUM:In eulm – Jasmin Moallem



SINGOLI:15 piani- Sfera Ebbasta

ALBUM: X2VR – Sfera Ebbasta



SINGOLI: Greedy – Tate McRae

ALBUM:Varskva -Big Baby Tape



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Golden- Jung Kook



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: Baby Lullaby – Baby Lullaby Academy



SINGOLI: Houdini- Dua Lipa

ALBUM: 3211- Rasta



SINGOLI nazionali: Why? -Gaia Cauchi

SINGOLI internazionali:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Christmas (Deluxe 10th Anniversary Edition)- Micheal Bublè



SINGOLI: Sponsor tvoih probljem- Guf & A.V.G

ALBUM: Varskva -Big Baby Tape



SINGOLI: Randi online- Kristoffer Robin

ALBUM Egoland- Undergrunn



SINGOLI:De leven- Kevin ft S10

ALBUM: Wonderland- Kevin



SINGOLI:Z Tobą na chacie- Daria Zawialow

ALBUM: Rock star- Stray Kids



SINGOLI:Carro-Barbara Bandeira

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Pentru Ca- Andia ft Deliric

SINGOLI internazionali:Love don’t let me go- Angelina Jordan

ALBUM: Cartea Junglei-IDK



SINGOLI: One with the wolves – Robin Schulz

ALBUM: Varskva -Big Baby Tape



RADIO:A fari spenti-Elodie



SINGOLI nazionali: CCokolada- Desingerica

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM: 3211- Rasta



SINGOLI:Bejšíí- Separ & Peter Pan

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI nazionali: Slepa ulica – Žan Serčič

SINGOLI internazionali: Now and then – The Beatles

ALBUM:3211- Rasta



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM:Nadie sabe lo que va a pasar mañana- Bad Bunny



SINGOLI:Bättre nu -Peg Parnevik

ALBUM:Somna Med Humlan Djojj- Humlan Djojj



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: MTV UNplugged – Stress

SINGOLI:Olumusum Leyla- Buray

ALBUM: Youngsta- Uzi



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Varskva -Big Baby Tape



SINGOLI:Rampampam- DESH, Azahriah, Young Fly feat. Lord Panamo

ALBUM: Rock star- Stray Kids

Mi piace: Mi piace Caricamento...