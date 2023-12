Top of the charts sempre più in rosa con Dua Lipa e Kenya Grace

Dua Lipa, con il nuovo singolo “Houdini” va alla conquista dell’Europa. Le tiene testa solo Kenya Grace. Fra gli album, si segnala il ritorno dei Take That



SINGOLI: Spiti- Sidharta ft Yll Limani

ALBUM: Bardh e zi EP- Ronekla Hajati



SINGOLI: Sponsor tvoih probljem- Guf & A.V.G

ALBUM: Zaprjetnoje mjesto- Guf



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Ausklang- Seer



SINGOLI:Parol- Aygün Kazımova

ALBUM: Varskva -Big Baby Tape



SINGOLI Fiandre:Prada- Casso, Raye & D Block Europe

SINGOLI Vallonia: Strangers- Kenya Grace

RADIO Germanofona:Now and then- The Beatles

ALBUM Fiandre: Magie-Camille

ALBUM Vallonia:2bis- Florent Pagny



SINGOLI:Don’t think twice- Rita Ora

ALBUM: Tsaritsa- Anna Asti



SINGOLI:Houdini- Dua Lipa

ALBUM: Album- Molec



SINGOLI: Dopamin- Viktor Sheen

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI:Greedy – Tate McRae

ALBUM: 1111-Toquel



SINGOLI nazionali:Sad kad znas -Parni Valjak Feat. Igor Drvenkar

SINGOLI internazionali: Houdini- Dua Lipa

ALBUM nazionali: Pjesma Je Moj Život-Gabi Novak

ALBUM internazionali: The Hackney diamonds- Rolling Stones



SINGOLI:555- Gilli &Kesi

ALBUM: Kiko Club – Gilli



SINGOLI:Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Zaprjetnoje mjesto- Guf



SINGOLI:Taulut- Hufgo ft Costi

ALBUM:Räppäri- ibe



SINGOLI: Petit Génie-Jungeli, Imen Es, Alonzo

ALBUM:Made In Rock’n’Roll- Johnny Hallyday



SINGOLI: Atemlos durch die nacht (10 years anniversary) – Helene Fischer & Shirin David

ALBUM:Nur liebe, immer- Casper



SINGOLI: Lovin’on me – Jack Harlow

ALBUM:This life- Take That



SINGOLI nazionali: 3:15- Toquel

SINGOLI internazionali: Greedy-Tate McRae

ALBUM: Efthi -Anastasia



SINGOLI: Stick season – Noah Kahan

ALBUM:This life- Take That



SINGOLI:Kruma-Iceguys

ALBUM:Vugguvisur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:- Am Ysrael Chai – Eyal Golan

SINGOLI internazionali: I can’t stop lving you- Ray Charles

ALBUM:In eulm – Jasmin Moallem



SINGOLI:15 piani- Sfera Ebbasta

ALBUM: X2VR – Sfera Ebbasta



SINGOLI: Dua Lipa-Houdini

ALBUM: Zaprjetnoje mjesto- Guf



SINGOLI: Strangers – Kenya Grace

ALBUM: Golden- Jung Kook



SINGOLI:Greedy- Tate McRae

ALBUM: LA MELO EST GANGX- Gazo & Tiakola



SINGOLI: Lovin on me – Jack Harlow

ALBUM: For all the dogs- Drake



SINGOLI nazionali: Head & Mind- Nabboo & Aidan

SINGOLI internazionali:Paint the town red – Doja Cat

ALBUM: Christmas (Deluxe 10th Anniversary Edition)- Micheal Bublè



SINGOLI: Sponsor tvoih probljem- Guf & A.V.G

ALBUM: Yeah pt 1 – Skryptonyte



SINGOLI: Badebussen- DJ MøMø, Kjartan Lauritzen

ALBUM Egoland- Undergrunn



SINGOLI:De leven- Kevin ft S10

ALBUM: Liefde is meer- Jannes



SINGOLI:Z Tobą na chacie- Daria Zawialow

ALBUM: PP- Pidżama Porno



SINGOLI:Carro-Barbara Bandeira

ALBUM: 1989- Taylor’s version- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: Pentru Ca- Andia ft Deliric

SINGOLI internazionali:Love don’t let me go- Angelina Jordan

ALBUM: Cartea Junglei-IDK



SINGOLI: Both- Tiesto & Bia ft 21 Savage

ALBUM: Zaprjetnoje mjesto- Guf



RADIO:Che t’o dico a fa – Angelina Mango



SINGOLI nazionali: CCokolada- Desingerica

SINGOLI internazionali: The feeling- Lost Frequencies

ALBUM: 3211- Rasta



SINGOLI:Bejšíí- Separ & Peter Pann

ALBUM: Planeta opic – Viktor Sheen



SINGOLI nazionali:Srce že ve – Anja Rupel

SINGOLI internazionali: NStrngers-Kenya Grace

ALBUM:3211- Rasta



SINGOLI:Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM:Nadie sabe lo que va a pasar mañana- Bad Bunny



SINGOLI:Last Christmas- Wham

ALBUM:Somna Med Humlan Djojj- Humlan Djojj



SINGOLI: Si no estas – Iñigo Quintero

ALBUM: X2VR – Sfera Ebbasta

🇹🇷

SINGOLI:Atese dustum -Mert demir

ALBUM: Youngsta- Uzi



SINGOLI:Smoke – Bez obmezhen’

ALBUM:Zaprjetnoje mjesto- Guf



SINGOLI:Oyster – Desh

ALBUM: III Krubi – Krubi

