Eurovision Song Contest 2024: saranno 37 i Paesi in concorso

Sono 37 i Paesi in gara all’Eurovision 2024, in programma dal 7 all’11 maggio prossimi a Malmö in Svezia. Ebu ha ufficializzato la lista, specificando che a questi potrebbe aggiungersi la Romania, che sta ancora negoziando la partecipazione alla luce dei grossi problemi economici dell’emittente e dell’implosione del team eurovisivo dopo l’ultimo posto con polemica nella semifinale dello scorso Maggio.

Debutta il Lussemburgo, confermata la partecipazione di Armenia ed Australia. Non c’è invece la Macedonia del Nord.

I Paesi in gara all’Euroviion 2024

Questa la lista con le rispettive emittenti:

Albania – RTSH Armenia – AMPTV Australia – SBS Austria – ORF Azerbaigian – İctimai Belgio (artista: Mustii) – RTBF Cechia – ČT Cipro (artista: Silia Kapsis) – CyBC Croazia – HRT Danimarca – DR Estonia – ERR Finlandia – YLE Francia (artista: Slimane) – FT Georgia – GPB Germania – ARD/NDR Grecia (artista: Marina Satti) – ERT Islanda – RÚV Irlanda – RTÉ Israele – Kan Italia – RAI Lettonia – LTV Lituania – LRT Lussemburgo – RTL Malta – PBS Moldavia – TRM Norvegia – NRK Paesi Bassi – AVROTROS Polonia – TVP Portogallo – RTP Regno Unito – BBC San Marino – SMRTV Serbia – RTS Slovenia – RTVSLO Spagna – RTVE Svezia – SVT Svizzera – SRG SSR Ucraina – Suspilne

