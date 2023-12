Lila Trianti è il nome nuovo del pop made in Greece

Lei si chiama Lila Trianti ed è il nome nuovo del pop greco. Uscita dalla sesta edizione del locale X Factor, in queste settimane sta scalando le classifiche dell’airplay di lingua greca: “Atoutaler” è il suo nuovo singolo, che accompagna l’album d’esordio “Xitana”, ma a portarla nel mainstream è stato il recentissimo primo posto in classica con “Deja vu”, singolo in cui è chiamata a collaborare con il dj e rapper Rack.

Arrivata al successo abbastanza tardi – ha 32 anni – ha però rapidamente conquistato ascoltatori sulle varie piattaforme. E sicuramente ha aiutato anche l’aver partecipato al tour di un santone del pop greco come Christos Dantis, che dopo la sua partecipazione ad X Factor l’ha presa sotto la sua ala protettiva. (Dantis fra le altre cose, è l’autore del brano con cui la Grecia ha vinto per la prima e unica volta l’Eurovision ovvero “My number one” di Helena Paparizou) Questo stesso singolo che vedete qui sotto ha superato 7 milioni di visualizzazioni.

